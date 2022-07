Brutálisan hatékony az új ukrán csodafegyver, Putyin elsöprő támadásra készül - Háborús híreink szerdán

Jól látszik most az ukrán fronton, miért lobbizott a kijevi kormány éveken át azért, hogy az Egyesült Államok M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők adjon (el) nekik. Ez a rakétarendszer még a kisebb hatótávolságú indítóval is pontosabb, pusztítóbb és nagyobb hatótávolságú, mint szinte bármilyen széles körben alkalmazott orosz tüzérségi eszköz; kiválóan alkalmas tehát arra, hogy mélyen a frontvonalak mögött található, kulcsfontosságú objektumokat semmisítsenek meg velük az ukránok. Bár az orosz lőszerraktárak, járműparkok szépen pusztulnak a HIMARS-ek akciói miatt, az ukrán haderőnek sokkal több ilyen rakétarendszerre van szüksége, ha valóban meg akarja állítani az orosz támadást, vissza akarja foglalni a megszállt ukrán városokat. Nyugati elemzők 60, ukrán források már 300 darabos támogatásról beszélnek - kérdés, hogy a nyugati döntéshozók mennyire tudnak vagy akarnak majd hosszabb távon belenyúlni saját, aktív szolgálatban lévő haditechnikai eszközparkjukba. Ukrajna győzelméhez pedig akárhogy is nézzük, nemhogy a nyugati támogatás fenntartására, de fokozására van szükség.