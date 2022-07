Megérkeztek a régóta várt amerikai páncélosok Ukrajnába

Washington még április közepén ajánlott fel Ukrajna számára 200 ilyen járműveket, melyet az amerikai haderő a '60-as években állított szolgálatba.

A könnyű felépítésű és fegyverzetű, rendkívül olcsó szállítójármű magas ár-érték arányt képvisel, és nélkülözhetetlen szolgálatot tett az Egyesült Államok fegyveres erőinek Vietnám dzsungeleiben.

donated M113 armoured personnel carrier already deployed in . #US