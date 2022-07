Megindult Putyin brutális hadigépezete, Ukrajna hamarosan német tankokat kaphat - háborús híreink csütörtökön

Portfolio 2022. július 14. 09:17

Úgy tűnik, ismét útnak indult az orosz támadás a Donbaszban. Több település is nagyon súlyos tüzérségi tűz alá került. Közben Ukrajna nyugati támogatói is feljebb tekerhetik a segítséget. Tegnap ugyanis kiszivárgott, hogy Spanyolországtól német Leopard 2-es harckocsikat kaphat az ukrán haderő. Közben a gabonaválság is megoldódni látszik. Cikkünk folyamatosan frissül.