Kezd visszatérni a normális élet Harkivba: újra járnak az ósdi szovjet villamosok

Az egyik helyi lakos elmondta, eddig különböző buszokkal négy órát kellett utaznia munkahelyére, ez az idő csökkent le most 40 percre.

A Szaltivka negyedet súlyos tüzérségi és rakétatámadások érték főleg az invázió első heteiben.

A bombázások a villamos-kocsiszíneket is sújtották. Szaltivka mintegy 160 villamosából 60 megsemmisült, további 60 pedig megrongálódott. A megmaradt 40 szerelvényt helyezték most újra üzembe.

