Ki lesz a következő brit miniszterelnök? - Öt jelölt maradt

A vezetőválasztást az tette szükségessé, hogy Boris Johnson jelenlegi miniszterelnök az utóbbi hónapok sorozatos belpolitikai botrányai nyomán a múlt héten bejelentette lemondását a Konzervatív Párt vezetői posztjáról.

Ez kormányfői tisztségének megszűnését is jelenti, de Johnson a lemondás bejelentésével egy időben közölte, hogy utódja megválasztásáig - vagyis szeptember elejéig - ellátja hivatali teendőit. A Konzervatív Párt új vezetője lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke.

A tisztségért nyolc jelölt indult. Az alsóházi konzervatív frakció szerdán kezdte a szavazássorozatot a jelöltekről. Az első fordulóban a szabályok szerint legalább harminc frakciótag voksát kellett megszerezni a továbbjutáshoz.

Ez Jeremy Hunt volt egészségügyi miniszternek és Nadhim Zahawi pénzügyminiszternek nem sikerült, így ők már az első fordulóban kiestek a versengésből. A további fordulókban rendre az a jelölt esik ki, aki a legkevesebb voksot kapja a konzervatív frakció tagjaitól.

Sir Graham Brady, a Konzervatív Párt vezetőválasztásainak megszervezéséért is felelős, rendkívül befolyásos alsóházi szakpolitikai frakciótestület elnöke csütörtök délután bejelentette, hogy a második szavazási fordulóra versenyben maradt hat jelölt közül Suella Braverman kapta a legkevesebb voksot, így ő már nem vehet részt a jövő heti további fordulókban. Brady szerint a kormányzati főtanácsos a 356 érvényes frakcióvoks közül 27-et szerzett.

Braverman 2020 februárja óta tölti be a kormány jogi főtanácsadójának tisztségét, és e minőségében az angol-brit monarchia több évszázadra visszanyúló konvenciója alapján a Korona - vagyis az uralkodó és a királyi ház - jogi főtanácsosa is. Suella Braverman az európai intézményekkel szemben radikálisan szkeptikus irányvonalhoz tartozik a Konzervatív Párton belül, programjában szerepelt egyebek mellett, hogy Nagy-Britanniának ki kell lépnie az emberi jogok európai egyezményéből is.

A második szavazási fordulóban ismét Rishi Sunak volt pénzügyminiszter került a mezőny élére 101 szavazattal, őt Penny Mordaunt követi 83 vokssal.

Thank you for your continued support. I am prepared to give everything I have in service to our nation. Together we can restore trust, rebuild our economy and reunite the country.Sign up: https://t.co/3cXn1rnFNA