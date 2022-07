Rájár a rúd az oroszokra a megszállt területeken: Ukrajna sorra pusztítja el bázisaikat

Egy ukrán tisztviselő szerint a Herszon megyei Beriszlávnál egy felszerelés-, illetve lőszerraktárnak is helyet adó orosz katonai bázist pusztítottak el.

Egy másik jelentés szerint Raiszke körzetében is sikeres ukrán támadás ért egy orosz bázist, ahol szintén tároltak fegyvereket, felszerelést és lőszereket.

A CNN olyan videó birtokában van, amely az ukrán állításoktól függetlenül igazolja, hogy nagy robbanás volt Raiszkénél.

Korábbi jelentés szerint Csulakivkánál két orosz raktárt ért támadás.

Az ukrán erők az elmúlt két hétben szinte naponta támadják az orosz lőszerraktárakat és parancsnoki állásokat Herszonban, hogy tönkretegyék az orosz utánpótlási vonalakat.

Múlt kedden a Dnyeper parti Nova Kahovkában lőttek szét az ukránok egy orosz fegyverraktárat.

Az ukrán rakétatámadásokat a nyugati országokból érkező rakétarendszerek, például az Egyesült Államok által adott HIMARS sorozatvetők teszik lehetővé.

Ukrán tisztviselők szerint az oroszok folyamatosan küldik az utánpótlást Mariupolon keresztül Herszon felé.

Another Russian ammunition warehouse caught fire and blew up about 5 a.m. today reportedly in Raiske, a suburb of Russian-occupied Nova Kakhovka in Kherson Oblast.via @hochu_dodomu