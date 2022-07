Több HIMARS-rendszer kilövését is bejelentették az oroszok, de a bizonyítékokkal továbbra is hadilábon állnak

Az első „bizonyíték” egy HIMARS kilövéséről a múlt hét vége felé kezdett el keringeni orosz, oroszpárti közösségi oldalakon. A képen egy szakadár harcos szelfizik egy „kilőtt HIMARS-szel,” Szeverodonyeck környékén.

Day 140.After disabling some Ukrainian artillery such as M-777 and HIMARS, LPR militia and Russian troops began to penetrate Siversk. #Kyiv

A felvétel valós, de a képen nem egy HIMARS-rendszer, hanem annak szállítójárművéhez igencsak hasonló, szintén amerikai gyártmányú M1083 teherautó látható. Az ukránok ezzel a járművel vontatták M777-es lövegjeiket, melynek kilövéséről van hiteles bizonyíték, de ezek azért jóval kisebb harcértékkel rendelkeznek, mint egy HIMARS.

A másik „bizonyíték” már egy fokkal hitelesebb: ezen egyértelműen látszik egy HIMARS-rendszer, viszont a felvételen látható rakétaindítás csak be van vágva a videóba, az amerikai indító megsemmisülése pedig nem látható. Ez a támadás a legnagyobb jóindulattal is közel volt, hiszen a rakétarendszert úgy tűnik, valóban felderítették az oroszok, de magáról a HIMARS megsemmisüléséről továbbra sincs bizonyíték.

HIMARS and it's depot with support vehicles and equipment got taken out by a Russian strike.This time with footage. pic.twitter.com/csVh5B7WsF