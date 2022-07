20 milliárd dolláros földgáz projektet akadályoznak a lázadó iszlamisták

A mozambiki misszió megbízatása pénteken járt volna le, de ideiglenesen meghosszabbították a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) augusztus közepén tartandó államfői csúcstalálkozójáig, amikor részletesebb jelentést fognak készíteni a misszió előrehaladásáról.

A dél-afrikai országok tavaly állapodtak meg arról, hogy csapatokat küldenek Mozambikba, ahol a lázadás az ország északi, Cabo Delgado tartományában összpontosul és a 2017-es kitörése óta több ezer halálos áldozatot követelt, valamint több milliárd dolláros földgázprojekteket akadályozott meg. Az Európai Unió mozambiki diplomáciai képviselete közölte, hogy az EU további 45 millió euró pénzügyi támogatást nyújt az ország hadseregének.

Mozambik térképe, északkeleten a határ mellett Cabo Delgado tartományával (Forrás: Wikimedia Commons).

Az előzmények

Mozambik hadserege egyre inkább vesztésre állt a lázadókkal szemben, amíg el nem fogadta a SADC és Ruanda segítségét, amely szintén küldött katonákat. A 16 tagú Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) tavaly döntött úgy, hogy katonákat küld a régióba, ahol addigra közel 800 000 embernek kellett elhagynia lakóhelyét.

A harcok miatt a Total olajipari óriásvállalat által vezetett 20 milliárd dolláros földgázprojektet is leállították

és az egyre súlyosbodó lázadás a viszonylag békés régió stabilitását is fenyegette azáltal, hogy megnyitja Afrika déli részén az első dzsihadista frontot.

Az SADC azon készenléti erőinek bevetését hagyta jóvá, amelyek egy regionális védelmi paktum részei, amely lehetővé teszi a katonai beavatkozást a konfliktusok terjedésének megakadályozása érdekében.

„Ez az első alkalom, hogy a SADC készenléti erői mozgósítottak egy olyan terrorizmusellenes műveletben, amely nem békefenntartó.” – mondta egy szakértő.

A katonai fellépés önmagában nem fogja kezelni a felkelők sorait tápláló politikai és gazdasági kirekesztést

- mondta Dino Mahtani, a brüsszeli székhelyű International Crisis Group kutatócsoport munkatársa. "Katonai akcióra van szükség, de olyan megfontolt módon, amely összhangban van az állam azon erőfeszítéseivel, hogy orvosolja az alulról jövő problémát" - mondta.

Mozambiki gáz

Mozambik gázipari ambícióinak jövője attól függ, hogy képes-e véget vetni az Iszlám Államhoz kapcsolódó lázadásnak; ha igen, akkor a dél-afrikai ország és a francia energiaóriás, a TotalEnergies is nagy lehetőség előtt áll.

2021 közepén, négy hónappal azután, hogy fegyveresek lerohanták a TotalEnergies vállalkozóinak otthont adó a Cabo Delgado tartománybeli Afungi telephely közelében lévő Palma városát, a felkelők még mindig nagy területeket és egy kulcsfontosságú kikötőt tartottak az ellenőrzésük alatt, miközben a hadsereg szétesőben volt. Az Iszlám Államhoz köthető Amaq hírügynökség által közzétett felvételek is megörökítették a gyülekező harcosokat, valószínűleg a palmai támadás előtti napokban.

A TotalEnergies szerint a 20 milliárd dolláros gázprojektje mindaddig függőben marad, amíg a biztonság "ellenőrizhető és fenntartható módon" helyre nem áll a tartományban.

A vállat 2021 április végén úgy becsülte, hogy a késedelem legalább egy évig fog tartani. A mozambiki kormány szerint 2011 közepére Palma városában már helyre állt a rend, és azon dolgoztak, hogy Cabo Delgadó tartománybanban is béke legyen, azonban a gyakorlatban ennél rosszabb volt a helyzet, talán mostanra lett nagy vonalakban béke a környéken.

A TotalEnergies mérnökei újra megvizsgálták a projekt offshore áthelyezésének lehetőségét, de mivel ennek megvannak a maga technikai és politikai kihívásai, is ezért elnapolták ezt a lehetőséget, mivel ez kormánydöntéshez is kötött lenne.

Egy még nagyobb, az Exxon Mobil által vezetett projekt szintén felfüggesztésre került,

mivel a kisebbségi partner Galp szerint a biztonság helyreállítása elengedhetetlen, és hogy addig nem lépnek előre, amíg a TotalEnergies vissza nem tér.

Mozambik földgáztartalékát mintegy 2,8 billió köbméterre (100 billió köbláb) becsülik, amivel az ország a világranglista 11. helyén áll,

és a két cseppfolyósított földgáz (LNG) projekt a világ egyik legszegényebb országának átalakítási tervének középpontjában áll.

A TotalEnergies és az Exxon eközben azt reméli, hogy Mozambik segít majd betömni az évtized közepére várható LNG-hiányt. A TotalEnergie projektje kezdetben évi 12,9 millió tonnát termelne 2024-től, ami a Credit Suisse becslése szerint körülbelül egy évnyi globális LNG-keresletnövekedésnek felel meg.

A lázadás kezelése

A lázadás sikeréhez az is hozzájárult, hogy a mozambiki katonák rosszul felszereltek, fegyelmezetlenek és rosszul fizetettek voltak, ami alacsony morálhoz vezetett. A katonákat küldő SADC azonban nem rendelkezett felkelés elleni tapasztalattal, és nem közölt részleteket a csapatok létszámáról, a bevetés időpontjáról vagy a misszió hatóköréről és 12 millió dolláros kezdeti költségvetéssel kezdte a missziót, ami a feladat nagyságrendjét tekintve csekélynek számított. Ha mégis ebből indulunk ki, akkor az EU által felajánlott segítség még két évi misszióra lehetne elegendő, de alsó hangon megállapítható, hogy egy elhúzódó rendezésre utal, ami

egyhamar nem teszi lehetővé a földgáz-kitermelés megindulását, amire Európának olyan nagy szüksége lenne jelenleg.

A lázadás leverésében az Egyesült Államok, a korábbi gyarmattartó Portugália és az Európai Unió is segítséget ajánlott fel képzéssel, logisztikával és hírszerzéssel. Szakértők azonban - olyan példákra mutatva, mint Franciaország évtizedes felkelésellenes erőfeszítései a nyugat-afrikai Száhel-övezetben - már az elején arra figyelmeztettek, hogy az ilyen segítség évekbe telhet, mire eredményeket mutat, és a misszió jelenlegi meghosszabbítása be is igazolta ezt.

Érdemes megfigyelni, hogy nem csak az európai, hanem az afrikai integráció is halad az elmúlt években, és fontos tapasztalattal szolgálhat innen nézve is, hogy mit tud egy regionális együttműködés katonai missziója elérni a saját régiójában, ha veszélyben van egy ország területi integrációja. Ezen túlmenően Európa számára az sem mindegy, hogy érkezik-e földgáz belátható időn belül Mozambikból, ami segítheti az oroszoktól való függetlenedést ezen a téren. Szokatlan lehet, hogy létezik olyan forgatókönyv, hogy egy világszinten jelentős szénhidrogén tartalékokkal rendelkező ország belügyeibe a kitermelés érdekében nem a nyugati, külső hatalmak avatkoznak bele, hanem helyi regionális együttműködésben próbálják ezt kezelni. Ha sikerrel jár, remélhetőleg ez egy jó példa lesz, ami Mozambik lakosságának a jólétét, a dél-afrikai régió biztonságát és Európa földgázellátását is biztosítani tudja.

Címlapkép: Fortalezza de São João erődje Ibo szigetén (Cabo Delgado, Mozambik). Forrás: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images