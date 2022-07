Lebombáztak az ukránok egy kulcsfontosságú hidat

Az Antonovszkij híd stratégiai jelentőséggel bír a dél-ukrajnai fronton, ugyanis a Dnyeper folyón Zaporozzsjától délre csak két hídon lehet átkelni: az említett herszonin, valamint a Nova Kahovka -i gáton.

A felvételek tanulsága szerint a támadás a híd déli hídfőjét érte. Egy videón jól játszik az, hogy a híd útburkolata több ponton is átszakadt, maga a szerkezet azonban alapvetően sértetlennek tűnik.

The Antonovskiy Bridge in Kherson has been struck by Ukrainian artillery fire this morning. This is the main bridge across the Dnipro river linking Kherson city with the rest of the Oblast. pic.twitter.com/Y5SyXILH4d