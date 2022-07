A fehérorosz elnök szerint országában nincs diktatúra, csak tekintélyelvű rendszer

Fehéroroszországot lehet ugyan tekintélyelvűnek nevezni, de politikai foglyok nincsenek – jelentette ki csütörtökön az AFP francia hírügynökségnek adott exkluzív interjúban a népe elnyomása miatt a Nyugat által büntetőintézkedésekkel sújtott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.

Igen, a mi rendszerünk keményebb, és nem zárom ki a tekintélyelvű szót sem, de nem diktatúra

– mondta.

Ön azt mondja, hogy százak vannak börtönben. De ha már az Ön által emlegetett állítólagos ellenzékről beszélünk, ennek semmi köze az ellenzékhez, olyan emberekről van szó, akik az állam ellen beszélnek, nem a hatalom ellen, hanem az állam ellen, a saját népük ellen

– fogalmazott Lukasenka.

Azzal kapcsolatban, hogy a 2020. augusztusi újraválasztása elleni tömegtüntetéseken játszott szerepük miatt sokan ülnek börtönben, a fehérorosz vezető úgy vélte: nem ellenzéki mozgalmat nyomott el, hanem az országa ellen a Nyugat által szított összeesküvést. A bebörtönzött embereket

külföldről pénzelték, Lengyelország és Litvánia közreműködésével

– mondta.

Elnökként az elsődleges feladatom az állam szuverenitásának és a függetlenségének a megvédése

– tette hozzá.

A fehérorosz államfő úgy vélte, hogy a nyugatiak 2020-ban meg akarták törni Fehéroroszországot, hogy utána Oroszországra támadjanak.

Önök meg akarják törni Fehéroroszországot, hogy övezetet hozzanak létre a Fekete-tengertől a Baltikumig, hogy ott lehessenek Moszkva kapujában

– folytatta Lukasenka.

A 2020-as történések óta a fehérorosz elnök Oroszország első számú szövetségesének állítja be magát, például felajánlotta országa területét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a február 24-én Ukrajna ellen kezdett katonai offenzívához. Az interjúban Lukasenka azt mondta, hogy a háború kimenetele jelenleg egyedül Ukrajnától függ, és úgy vélte, hogy a fegyveres konfliktus Kijev számára most a korábbinál kedvezőbb feltételekkel fejeződhetne be.

Címlapkép: Contributor/Getty Images