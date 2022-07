Durvulnak az oroszok: elővették a rettegett Tornádó-Sz rakétarendszert

Az elmúlt napokban rakétatámadás ért egy ukrán lőszerraktárat Mikolaiv térségében. Nem megerősített információk szerint az orosz haderő egy nagy hatótávolságú Tornádó-Sz irányított rakétarendszerrel hajtotta végre a csapást; az incidensről készült videók alapján ez a feltételezés helyesnek tűnik.

To destroy an ammunition depot in , used a high-precision 300-mm 9M542 rocket-propelled munition for Tornado-S MLRS. #Nikolaev