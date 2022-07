Újabb szakadár terület kacérkodik az Oroszországhoz való csatlakozással

Vitalij Ignatyev az interjúban arról beszélt, hogy a szakadár területen 2006-ban lezajlott, megkérdőjelezhető tisztaságú népszavazás alapján Dnyeszter Menti Köztársaság célja az Oroszországhoz való csatlakozás. Az ENSZ és a nemzetközi közösség azonban továbbra is Moldova részének tekinti a régiót.

A Dnyeszter Menti Köztársaság egyébként stratégiai szempontból kritikus jelentőséggel bírhat az ukrajnai háborúban, mivel határos Ukrajna délnyugati részével, így az oroszok akár újabb frontot is nyithatnának.

Moldova egészen 1991-ig a Szovjetunió egyik tagköztársasága maradt, amikor is kikiáltották a független Moldovai Köztársaságot. Csakhogy még ezelőtt, 1990-ben a területből kiszakadt a Dnyeszter folyón túli terület, amely Dnyeszter Menti Köztársaság néven önálló állammá nyilvánította magát. A Transznisztriának is nevezett – csaknem egyenlő arányban moldávok, oroszok és ukránok lakta – régióban 1992-ben kisebb fegyveres konfliktus alakult ki Moldova és a szakadár terület között, melynek során Oroszország a szakadárok oldalán avatkozott be, az orosz hadsereg pedig a mai napig jelen van Transznisztriában, holott nemzetközi egyezmények szerint már 2002-ben ki kellett volna vonulnia onnan. A Dnyeszter Menti Köztársaság tehát de facto orosz befolyási övezetnek tekinthető, hasonlóan a hivatalosan Grúzia (Georgia) részét képező Abháziához és Dél-Oszétiához.

Címlapkép forrása: Andrea Mancini/NurPhoto via Getty Images