A védelmi miniszter szerint így tarolnak a HIMARS rendszerek Ukrajnában

Elvágja logisztikai láncaikat, megfosztja őket attól a képességtől, hogy aktív harcokat folytassanak, és erőteljes ágyúzással fedezik fegyveres erőinket

– mondta Reznyikov a rakéta-sorozatvetőkről.

A védelmi miniszter hozzátette, számos „precíz” csapást mértek hidakra. Bár nem mondta meg, mely hidakról van szó, feltehetően arról a három Herszon megyei hídról, melyekkel kapcsolatban a múlt héten ukrán támadásokat jelentettek.

Ukrajna a bejelentett 15 Gepard légvédelmi harci járműből most kapott meg hármat, és Kijev hamarosan több tucat Leopard harckocsit is átvehet – jegyezte meg Reznyikov.

Oroszország már több alkalommal jelentette, hogy HIMARS-eket semmisített meg, de erre nincs független bizonyíték, ahogy az állítólagos ukrán sikerek jelentős részére sem. Legutóbb hétfőn jelentette az orosz védelmi minisztérium, hogy Nyugat-Ukrajnában kilőttek egy raktárt, amelyben HIMARS-hez használatos lőszereket tároltak.

Címlapkép: HIMARS Kelet-Ukrajnában 2022. július 1-jén. Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images