Nagyon úgy tűnik, hogy ukrán ellentámadás zajlik délen

A jelentés szerint

egyre több vezető ukrán tisztviselő ismeri el, hogy ukrán ellentámadás zajlik a déli Herszon megyében.

Szerhij Hlan, a Herszon megyei közigazgatás tanácsadója július 24-én kijelentette, hogy az ukrán erők ellentámadást folytatnak a herszoni régióban. Egy nappal korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, az ukrán csapatok „lépésről lépésre” haladnak előre Herszonban. A nyilatkozatból nem derül ki, hogy kisebb ukrán előrenyomulásról van-e szó, vagy szélesebb körű ellentámadásról. Hlan azt is elmondta, hogy a Herszon város körüli, orosz ellenőrzés alatt álló hidakra mért ukrán csapások célja az, hogy megakadályozzák az orosz erők felszerelésének a városba történő mozgatását, anélkül, hogy gátolnák az élelmiszerek és más alapvető ellátmányok bejutását a megyeszékhelyre.

Az ukrán Déli Operatív Parancsnokság július 24-én jelentette, hogy az ukrán erők orosz létesítményeket támadnak Herszonban, hogy ezzel akadályt gördítsenek az orosz logisztika elé. Ez a tevékenység összhangban van egy aktív ellentámadás támogatásával vagy egy közelgő ellentámadás feltételeinek megteremtésével – írja az ISW.

Eközben egy orosz Telegram-csatorna, a Moscow Calling azt írta,

az amerikai HIMARS rakéta-sorozatvető rendszerek Ukrajnába érkezése és bevetése mindent megváltoztatott az orosz harci képességeket tekintve.

A Telegram-oldal határozott célzásokat tett arra vonatkozóan, hogy az orosz fegyverraktárak és katonai bázisok elleni ukrán csapások pusztító és potenciálisan visszafordíthatatlan hatással vannak az ukrajnai invázió további menetére nézve.

Nyugati védelmi tisztviselők szerint az oroszoknak új taktikákat kell alkalmaznia azért, hogy enyhítsék a HIMARS hatásait. E taktikák megakadályozzák az oroszokat abban, hogy korábban erőteljesen alkalmazott nagyszabású tüzérségi támadásokat vezessenek.

