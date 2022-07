Az orosz csapatok már két hónapja próbálkoznak egy falu elfoglalásával

A jelentés szerint az orosz erők hétfőn kisebb területi nyereségeket értek el Bahmut városától délre, de továbbra is azoktól az alapvető korlátoktól szenvednek, amelyek korábban megakadályozták őket abban, hogy Luhanszk megyében gyorsan jelentős területeket foglaljanak el.

A Wagner-csoport orosz magánhadsereg harcosai Novoluhanszke irányába haladtak előre, és az orosz csapatok ellenőrzésük alá vonhatták a település északi szélén található Vuhledar erőmű területét, feltehetően az ukrán erők visszavonulása miatt.

Az orosz Telegram-csatornák már május 25-e óta tudósítanak a Novoluhanszke elleni előrenyomulási kísérletekről, ami azt jelenti, hogy

az oroszok már két hónapja sikertelenül támadják ezt az egyetlen lokációt.

Novoluhanszke pedig nem nagy település, és nem is kifejezetten nehéz terepen található.

Novoluhanszke és a vuhledari erőmű elfoglalása ugyanakkor nem hoz létre olyan előnyös kiszögellést, ahonnan az orosz erők képesek lennének északra, Bahmut felé haladni. A két hely bevétele inkább kiegyenlíti az ukrán védelmi vonalat, mintsem állandósítana egy kiszögellést, ezért korlátozott az az előny, amit az oroszok ezek elfoglalásával elérnek. Szeverodonyeck és Liszicsanszk elfoglalása épp azért ment könnyebben az orosz erőknek, mert ott ki tudtak alakítani egy kiszögellést, ahonnan folyamatosan nyomást tudtak gyakorolni az ukrán védelemre.

A Novoluhanszke körüli műveletek azt jelzik, hogy az orosz erők továbbra is ugyanazokkal a korlátokkal küzdenek a „csatatér-geometria” hatékony kihasználásával kapcsolatos képességeiket illetően (ami például megfelelő kiszögellések létrehozását jelenti). Ezt súlyosbítja az, hogy

az orosz erők számára rendkívül nehéznek tűnik kicsi és viszonylag jelentéktelen területrészek elfoglalása is

– írja az ISW jelentése.

