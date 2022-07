Csak hónapok múlva tetőzhet a majomhimlő

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a majomhimlővel kapcsolatban tanácsot adó tudósok szerint egyre kevesebb idő áll rendelkezésre a terjedés megállítására, mivel az esetek száma jelenleg kéthetente megduplázódik. A terjedés kapcsán aggodalomra ad okot, hogy a járvány tetőzése több hónapig tarthat - írja a Reuters.

A WHO európai előrejelzése szerint augusztus 2-ig 88 országban valamivel több mint 27000 majomhimlős eset fordul elő, szemben a legutóbbi számítások szerint, amely közel 70 országban előforduló 17800 esetet mutatott ki.

Az egészségügyi szakértők szerint sürgős intézkedéseket kell hozni, beleértve a fokozott vakcinázást, a tesztelést, a fertőzöttek elkülönítését és az érintkezők nyomon követését.

Jimmy Whitworth, a London School of Hygiene and Tropical Medicine professzora elmondta, hogy várakozásai szerint az esetek legalább a következő négy-hat hónapig nem fognak érdemben visszaszorulni, vagyis addig, amíg a fertőzés szempontjából leginkább veszélyeztetetteket be nem oltják vagy meg nem fertőzik.

A majomhimlős eseteket nagyobb mennyiségben májusban kezdték el jelenteni, a betegség általában enyhe vagy közepesen súlyos tüneteket okoz, beleértve a lázat, a fáradtságot és a jellegzetes, fájdalmas bőrelváltozásokat, amelyek néhány héten belül megszűnnek. A jelenlegi járványban öt ember halt meg, mindannyian Afrikában.

A tudósok szerint a folyamatos terjedés olyan mutációkhoz is vezethet, amelyek hatékonyabbá teszik a vírus terjedését az emberekben.

Címlapkép forrása: Getty Images