Nagyon bombázzák az ukránok az oroszok által elfoglalt stratégiai fontosságú hidat, de még mindig nem omlott össze

Az éjjel újabb tüzérségi támadást hajtottak végre az ukrán fegyveres erők Herszon város egyetlen hídja, az Antonovszkij-híd ellen. Ez már sokadik támadás az oroszok által elfoglalt stratégiai fontosságú építmény ellen, de még mindig nem omlott össze.

Több OSINT-forrás szerint is tüzérségi támadást hajtottak végre az ukránok a herszoni Antonovszkij-híd ellen. Az akciót valószínűleg egy amerikai HIMARS-rakétarendszerrel kivitelezték.

Ukraine targeted the Antonovskiy bridge in Kherson again tonight presumably with HIMARS. https://t.co/t9d0TovXkI — Rob (Lee) July 27, 2022

Ez már sokadik támadás a híd ellen, de még mindig nem omlott össze teljesen. A hidat viszont már az első támadás után lezárták az oroszok.

Az Antonovszkij-híd azért fontos, mert ez az egyetlen híd, amely átvezet az oroszok által ellenőrzött Herszon városon. A legközelebbi híd légvonalban 50 kilométerre található, Nova Kahovkában, melyet szintén az oroszok ellenőriznek.

