Amerikai agytröszt: régi-új célpontot szemelt ki Putyin

A jelentés szerint az orosz csapatok újraindították helyi szárazföldi támadásaikat Izjumtól északnyugatra és délnyugatra, és elképzelhető, hogy támadó műveletek lehetőségeit teremtik meg Harkiv megye és Harkiv városának irányába.

Az orosz erők az elmúlt napokban már sikertelen támadásokat és felderítési kísérleteket indítottak Csepil, Scsurivka és Huszarivka (Izjumtól északnyugatra) ellen, és újrakezdték a támadásokat Dmitrivka és Brazsikivka (Izjumtól délnyugatra) ellen.

Az orosz erők hónapok óta tartják állásaikat Balaklia és Velika Komisuvaha környékén, és ezt a két területet egy támadó hadművelet ugródeszkájaként használhatják.

Az orosz erők a Balaklia körüli állásaikat arra használhatják, hogy délkeletről újraindítsák a Harkiv elleni támadásokat.

Az ISW szerint ugyanakkor

rendkívül valószínűtlen, hogy az orosz erők el tudják foglalni Harkiv megyét és bevenni Harkiv városát.

Ennek oka a donbaszi előrehaladás lassúsága, illetve a haderőfejlesztés és a logisztika terén továbbra is fennálló kihívások.

Az ISW korábban úgy értékelte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítást adhatott az orosz erőknek Harkiv városának és a harkivi régió nem megszállt részének elfoglalására, de nem valószínű, hogy sikerrel járnának. Az orosz erők esetleg romboló támadásokat is folytatnak, hogy megakadályozzák az ukrán ellentámadásokat.

Oleg Sinyehubov, Harkiv kormányzója hétfő reggel a Telegramon közzétette, hogy tüzérségi támadás érte Harkiv Szaltivka városrészét. Két ember megsérült, egyikük, egy 72 éves férfi később a kórházban életét vesztette.

