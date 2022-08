Hírszerzési jelentés: Ukrajnában átcsoportosítanak az oroszok

Oroszország valószínűleg átcsoportosítja erőinek jelentős részét az észak-donbászi szektorból Dél-Ukrajnába - közölte a brit védelmi minisztérium. A közlemény szerint az elmúlt négy napban Oroszország folytatta a taktikai támadási kísérleteket a Donyecktől északkeletre fekvő Bakhmut tengelyen, de csak lassú előrehaladást sikerült elérnie.

Oroszország valószínűleg módosítja donbászi offenzívájának műveleti tervét, miután nem sikerült döntő áttörést elérnie április óta. A brit minisztérium úgy véli, hogy Oroszország "valószínűleg a zaporizzsjai frontját sebezhető, megerősítésre szoruló területként azonosította".

