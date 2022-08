Fellángoltak a recessziós félelmek - Mibe fektetnek a profik?

Úgy néz ki, Amerikában enyhébb, Európában pedig komolyabb recesszió következik. A magyar befektetési alapokat kezelő profi befektetők egyelőre a kockázatkerülő eszközöket vásárolnák, tartva a piaci bizonytalanságtól, később azonban, az infláció enyhülésével remélhetőleg a jegybankok szigorító magatartása is változik, ami viszont kedvezőbb lehet a részvényárfolyamokra nézve.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júliusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, KBC Asset Management, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Itt van a recesszió?

A nagy sztori júliusban az volt, hogy az Egyesült Államok második negyedévben is zsugorodó GDP-számokról számolt be, a magyar alapokat kezelő befektetők véleménye viszont megoszlik arról, hogy a recesszió mennyire lesz tartós, illetve, hogy milyen hatással lesz a jelenség a pénz- és tőkepiacokra. Vannak, akik szerint nem lesz tartós a recesszió Amerikában, Európában azonban cudarabb a helyzet, hiszen a legtöbb befektetési szakértő miatt az orosz-ukrán háború hatásai, illetve az orosz energiakitettség miatt több nagyobb gazdaság is tartósan zsugorodó pályára állhat.

A tőkepiaci hatásokkal kapcsolatosan: van, aki szerint hamarosan tetőzhet az infláció, így a Fed szigorító politikája is enyhülhet, ami kedvező hatással lehet a részvényárfolyamokra. Mások úgy gondolják, egyelőre elég instabilak a kilátások, a Fed kezei meg vannak kötve. Alapvetően a legtöbben inkább most kockázatkerülő eszközöket preferálnak, várva a világpiaci események enyhülését.

Mozog a pénz

A portfólió-ajánlók keretében a portfóliómenedzserek körében egyelőre minimális mozgás látható, a legnagyobb elmozdulás a hazai kötvények felé történt, miközben a kockázatos, részvénytípusú eszközök aránya csökkent.

A mintaportfóliókon belül most összességében a hazai kötvények szerepelnek a legnagyobb súllyal.

A mostani allokáció illeszkedik az elmúlt hónapok trendjeibe: a kockázatos eszközök súlyának csökkenése, a kötvények súlyának növekedése a portfóliókban.

