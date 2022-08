Harapni lehet a feszültséget: videóra vették, hogy Kína DF-16-osokat vezényel a Tajvani-szoroshoz

A DF-16-os egy körülbelül 800-1000 kilométer hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer, alkalmas nukleáris robbanófejek célba juttatására is. A fegyvert vélhetően kifejezetten egy esetleges, Tajvan elleni konfliktus esetére fejlesztette Peking.

Nemrég kikerült a közösségi médiába egy felvétel, állítólag Fudzsian tartományból, melyen azt lehet látni, hogy legalább öt darab ilyen rakétarendszer indítójárművét szállítják vasúti úton a Tajvan túloldalán található partszakaszra.

In social networks, against the backdrop of a possible visit by , they post videos of Chinese DF-16 launchers, allegedly located in Fujian province (across the strait from ). #Pelosi