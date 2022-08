Az IMF-hez menekül az üzemanyaghiánnyal és a dermesztő inflációval küzdő ország

Srí Lanka új elnöke, Ranil Wickremesinghe felszólította a törvényhozókat és a polgárokat, hogy támogassák kormánya reformintézkedéseit, amelyek segítik az ország kilábalását a gazdasági válságból. Az új kormány tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Valutaalappal egy mentőprogramról is - számolt be róla a Bloomberg

Létfontosságú, hogy a parlamenti képviselők és az egész lakosság a saját erejével járuljon hozzá a nemzetépítéshez.

- mondta Wickremesinghe a parlament szerdai ülésén elhangzott beszédében, miközben elkezdődtek az egyeztetések az ellenzéki pártokkal egy nemzeti egységkormány létrehozásáról.

Wickremesinghé-t július 20-án választották elnökké a törvényhozók, miután elődje, Gotabaya Rajapaksa kénytelen volt Szingapúrba menekülni és lemondani, miután dühös tüntetők megrohamozták a hivatali rezidenciáját.

A csődbe ment országnak, amely

AZ ALAPVETŐ CIKKEK BÉNÍTÓ HIÁNYÁVAL ÉS A 60%-OS INFLÁCIÓ DERMESZTŐ HATÁSAIVAL KÜZD, TOVÁBB KELL KORLÁTOZNIA AZ ÜZEMANYAG- ÉS EGYÉB IMPORTOT, HOGY ENYHÍTSE PÉNZÜGYI VÁLSÁGÁT.

Az új kormány lépéseket tesz az élelmiszer- és műtrágyahiány enyhítésére, és azt tervezi, hogy 2025-re az ország ismét stabil lábakon áll majd – jelentette ki a miniszterelnök.

Szerdán Wickremesinghe azt mondta, hogy támogatni fogja a békés tüntetéseket, de nem hagy teret az erőszaknak és a terrornak. Az ország blue-chipjiet tartalmazó részvényindexe 4,4%-kal emelkedett az elnök beszédének hatására, július 11. óta a legnagyobb mértékben, ami a befektetők új elnökbe vetett növekvő bizalmát jelzi.

Eddigi rövid kormányzása alatt Wickemesinghe olyan rendkívüli intézkedéseket vezetett be, amelyek széles körű felhatalmazást adnak a hadseregnek és a rendőrségnek az emberek kihallgatására, őrizetbe vételére és letartóztatására, és a hatóságok azóta is keményen fellépnek a hónapok óta tartó utcai tüntetések szervezői ellen. A rend fenntartására a hadsereget is bevetette. Ennek ellenére a hétvégén az elnök közölte, hogy az IMF-fel kötendő megállapodást egy hónappal, szeptemberre halasztották az elmúlt hetek utcai tüntetései miatt.

Az elnök szerint Srí Lanka az adósságátütemezési terv kidolgozásának végső fázisában van, amelyet a közeljövőben benyújtanak az IMF-nek. Határidőről ugyan nem beszélt, de az IMF-tárgyalásokat követően a magánhitelezőkkel is megkezdődnek a tárgyalások. A gazdaság szerkezetátalakítási tervét pedig az ideiglenes költségvetésben vázolnák fel annak helyreállítása és működőképessé tétele érdekében.

Wickremesinghe-t Rajapaksa pártjának törvényhozói többsége támogatta, és a megbuktatott vezető szövetségesének tekintik. Emiatt rendkívül népszerűtlen a tüntetők körében, akik májusban a volt elnök Gotabaya testvérét, Mahinda Radzsapakszát is elüldözték a miniszterelnöki posztról.

A tüntetők megnyugtatása érdekében Wickremesinghe azt mondta, hogy alkotmányos reformokat is szorgalmaz, amelyek célja az elnök széleskörű jogköreinek megnyirbálása. A legutóbbi módosítások végleges tervezetét hétfőn hagyta jóvá a kabinet, és a következő hetekben kerül a parlament elé.

Országunk népe széles körű politikai reformfolyamat elé néz, intézkedéseket fogok tenni a Srí Lanka-i nemzet építéséhez szükséges változtatások érdekében.

- közölte az elnök.

Képek forrása: Getty Images