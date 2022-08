Piaci áron számítják a legszegényebbeknek az áramot, levelet írtak a kormánynak és az MVM-nek

Az MVM feltöltőkártyás villanyórái piaci áron számolnak augusztus elseje óta, vagyis éppen a legszegényebb embereknek mérik a legdrágábban az áramot, azoknak, akik semmiképpen nem akarnak többet fogyasztani egy meghatározott mennyiségnél, nehogy hátralékuk legyen - számolt be több forrás alapján a 24.hu

A portál kedden egy albérletben lakó MVM-es ügyfél olvasótól kapott jelzést arról, hogy csak piaci áron kínálja fel az előrefizetős mérő az áramot, amikor online próbálja azt feltölteni.

Neki – a többséggel ellentétben – nem azért van feltöltős órája, mert gondjai lennének a fizetéssel, hanem mert az albérletéhez ilyen óra tartozik. Általában 20 ezer forintért vásárol áramot egyszerre. Elküldte legutóbbi, májusi bizonylatát, amin látszik, hogy akkor még 19 977 forintért kapott 522 kWh áramot, azaz 38,27 forintot fizetett egy kilowattóráért.

Augusztus 2-án próbált újra vásárolni 20 ezer forintért, ám akkor meglepetésére a rendszer azt írta ki, hogy 19 895 forintért csak 284 kWh-t kaphat, vagyis 70 forintos áron számolt a gép, ami egyenlő az augusztustól érvényes lakossági piaci árral. Úgy gondolta, biztos tévedés történt. Megnézte 2000 forintra is, hogy mennyi áramot kaphat – 27 kWh jött ki, 1878 forintért, vagyis szintén 70 forintos egységár. Végül ennyi áramot vásárolt, és meg is kapta róla a visszaigazoló emailt.

Tegnap a Szikra Mozgalom országgyűlési képviselője, a Párbeszéd frakciójában ülő Jámbor András is megírta Facebook-oldalán, hogy kapott olyan leveleket, melyek szerint nem rezsicsökkentett, hanem lakossági piaci áron működik csak a feltöltés. Illetve írt arról is, hogy napi 7 kWh-ig van rezsicsökkentett ár, afelett rezsinövelt, azaz a havi átlagfogyasztásnak kikiáltott 210 kWh-t (ami alatt augusztustól is rezsicsökkentett az ár) elosztották napokra, és úgy mérik a rezsicsökkentett áramot. De ha valaki több napig nem vásárol, akkor többször 7 kWh-t vehet rezsicsökkentett áron.

Az eset azért is durva, mert a feltöltőkártyás fogyasztók pont a társadalom legsérülékenyebb részéből kerülnek ki, hiszen a feltöltőkártya sokszor az adósságrendezés része, és mert semmilyen tájékoztatást nem kaptak erről. AZ MVM honlapján még ma reggel se volt erről az eljárásról semmilyen információ

- írta le a helyzetet a parlamenti képviselő.

Jámbor ma délután jelezte az oldalán, hogy levelet írt a kormánynak, és felszólította az MVM vezetőjét, hogy "vizsgálják felül a feltöltőkártyás fogyasztóknál tapasztalható, átverés szagú eljárást".

Amit a képviselő írt, a 24.hu szerint azért is érdekes, mert a fentebb ismertetett olvasó kedden teljes egészében piaci áron tudott csak áramot venni. A portál megkérte, próbálkozzon szerdán is. Ekkor már 955 forintért 17 kWh-t kínált fel neki a rendszer, ami 56 forintos egységárat takar.

Megvizsgálták azt is, mi a helyzet, ha 7 kWh-ig rezsicsökkentett áron számolunk (255 forint), ahogy Jámbor posztjában jelezték, felette pedig piaci áron (700 forint) – a kettő összege éppen annyi, mint amennyit az olvasónak írt a rendszer. Ezek szerint míg kedden piaci áron kapta a teljes áramot, addig szerdán már 7 kWh-t rezsicsökkentett áron vehetett volna, felette viszont ugyancsak piaci árat kellett volna fizetnie.

A poszt alapján egy ügyfél kipróbálta kedden éjfél előtt nem sokkal, hogy tényleg drágábban adják-e az áramot, majd mivel nem akart hinni a szemének, éjfél után is próbálkozott. Ő havonta ötezer forintért szokott áramot venni, júliusban ennyi pénzért még 132 kWh-t kapott, kedden éjfél előtt már csak 75 kWh-t ajánlott neki a rendszer, éjfél után azonban már 79 kWh-t.

A keddi és szerdai mennyiség közötti eltérés szintén alátámasztja, hogy kedden még piaci áron mértek az órák, szerdán azonban már nem teljes egészében, de 7 kWh felett igen.

A 24.hu megkereste az MVM-et és a Technológiai és Ipari Minisztériumot is, ám választ egyelőre nem kaptak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balaton József