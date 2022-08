Amerika repülőgép-hordozót küld Tajvanhoz

Az USS Ronald Reagan és köteléke a Fülöp-szigeteki tengeren folytatja a szokásos, menetrend szerinti műveleteket a szabad és nyitott Indo-csendes-óceáni térség támogatását célzó rutinszerű járőrözés részeként

- közölte csütörtökön a haditengerészet szóvivője.

A Reagan része volt annak a köteléknek, amely Nancy Pelosi-t kísérte Tajvanra. A repülőgép-hordozó a látogatást követően indult el a Fülöp-Szigetek felé.

Címlapkép: Az USS Ronald Reagan Japán felé hajózik a 2011-es földrengés után. Forrás: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Dylan McCord/U.S. Navy via Getty Images