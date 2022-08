Történelmi szavazásra került sor Amerikában - A NATO-tagság küszöbén Svédország és Finnország

Az Egyesült Államokbeli szenátusi szavazás 95-1 arányban zajlott, ami jóval meghaladta a szerződések jóváhagyásához szükséges kétharmados többséget. Ha a felvétel elnyeri a szövetség összes jelenlegi tagjának jóváhagyását, Finnország csatlakozik azon NATO-országok közé, amelyeknek közös szárazföldi határuk van Oroszországgal.

A szavazásra több mint öt hónappal azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a szomszédos Ukrajna elleni inváziójával felborította a világrendet. Svédország és Finnország az orosz agressziótól való félelmében közeledett a NATO-hoz a szervezet pedig lépéseket tett, hogy mihamarabb tagjai között tudhassa a két országot.

Putyin szándékában állt a szövetség megosztása, azonban aggresszív lépése megerősítette és bővítette a NATO-szövetséget - nyilatkozta több szenátor is, többek között Chuck Schumer, a többségi frakció vezetője.

Ha bármelyik szenátor védhető ürügyet keres arra, hogy nemmel szavazzon, sok szerencsét kívánok neki. Ez a nemzetbiztonság szempontjából egy olyan sima ügy, amely egyhangú támogatást érdemel

- mondta Mitch McConnell kisebbségi vezető a szavazás előtt, ami a szenátus vezetői közötti kétpárti együttműködés ritka pillanatát jelentette.

A szervezet alapító szerződésének 5. cikke előírja, hogy bármelyik ország elleni támadás az összes tagország elleni támadásnak minősül. Amennyiben a két ország csatlakozna a NATO-hoz, teljes védettséget élveznének egy esetleges orosz agresszióval szemben. A Bloomberg anyagában kiemelte, a NATO most katonai szempontból is újrapozícionálja magát, hogy megfékezze a további orosz agressziót Kelet-Európában.

Egyedül Josh Hawley Missouri állam szenátora szavazott a ratifikáció ellen, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államoknak külpolitikájában Kínára kellene összpontosítania, és az amerikai érdekeket kellene az ország prioritásaként kezelnie. A 2024-es választás elnökjelölt-aspiránsa szerint a liberális világrend megteremtése nem az amerikai külpolitika fő feladata.

A szenátus elfogadta az alaszkai republikánus Dan Sullivan által javasolt módosító indítványt, amely felszólította a NATO minden tagját, hogy a 2014-es walesi csúcstalálkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően vállalja a GDP 2%-ának megfelelő minimális védelmi kiadásokat. A módosítás továbbá azt is előírja, hogy 2024-ig a védelmi költségvetés 20%-át a fő felszerelésekre kell fordítani, beleértve a kutatást és fejlesztést is.

McConnell szerint mivel Finnország már most is teljesíti a NATO 2%-os kiadási célját, Svédország pedig fokozza a hadserege modernizálására irányuló beruházásait, ezért a két új ország már az első napon megfelelő katonai képességeket hoz a szövetségbe. A képviselő szerint jelenleg is

mindkét ország részt vesz a NATO-gyakorlatokon, professzionális alakulatokkal rendelkezik, befektetett a legmodernebb katonai technológiákba, és erős katonai ipari bázisokat épített ki.

Fontos azonban azt is kiemelni, hogy Törökország egyike annak a hét tagországnak, amelyek még nem ratifikálták a szerződést. Az ország vezetője, Recep Tayyip Erdogan pénteken tárgyal Putyinnal. Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter kijelentette, hogy országa megvétózza a két északi ország tagságát, ha azok nem teljesítik a NATO júliusi madridi csúcstalálkozóján elfogadott egyetértési megállapodás tartalmát, vagyis a terrorizmus elleni küzdelemre és a gyanúsítottak kiadatására vonatkozó ígéreteiket. Az északi országok és Törökország között kialakult konfliktus oka, hogy Ankara szerint az északiak menedéket nyújtanak az általuk terroristáknak tartott kurd csoportoknak.

A szenátus legutóbb 2020-ban szavazott a NATO bővítéséről, amikor Észak-Macedónia csatlakozott a partnerséghez.

