Blinken: semmi nem indokolja, amit Kína csinál, ez nagyon kockázatos

Az Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) Regionális Fórumának külügyminiszteri találkozóján tartott sajtótájékoztatón Blinken a médiának nyilatkozva elmondta, hogy az USA többször is közölte Kínával, hogy nem szeretne válságot előidézni. Blinken elmondta, hogy Nancy Pelosi tajvani látogatása békés volt, és hogy "semmi sem indokolja azt, amit válaszul tettek".

Blinken kijelentette, hogy az Egyesült Államok kitart szövetségesei mellett a térségben.

Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államokat nem fogják provokálni Kína lépései, és az amerikai erők ott repülnek, hajóznak és tevékenykednek, ahol a nemzetközi jog megengedi. Megfogadta, hogy az Egyesült Államok továbbra is tengeri átkeléseket hajt végre a Tajvani-szoroson, és azt is elmondta, hogy a USS Ronald Reagan repülőgép-hordozó továbbra is a térségben marad.

Címlapkép: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images