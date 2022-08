Brit hírszerzés: új szakaszba lép az orosz-ukrán háború

Érdekes beszámolót közölt a brit Guardian a Mozart-csoport nevű, többnyire amerikai veterán katonákból álló zsoldosformáció mindennapjairól. Az Ukrajnában tevékenykedő „magánbiztonsági vállalat” elsősorban ukrán katonák kiképzésében segít, de foglalkoznak segélyszállítmányok őrzésével és célba juttatásával is. A beszámoló abból a szempontból is érdekes, hogy jól körül járja az ukrán fegyveres erőkben uralkodó egyre nagyobb káoszt és azt is, hogy a nyugati zsoldosok hogyan próbálnak hatékony harcoló alakulatokat kovácsolni olyan emberekből, akiket úgy küldenek a frontra, hogy még fegyvereik irányzékát sem tudják beállítani.