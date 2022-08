Térképeken az ukrajnai háború

A brit védelmi minisztérium és az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt is közzétette térképeit az ukrajnai háború állásáról.

A brit védelmi minisztérium térképén látszanak az Oroszország által megszállt területek, azok a részek, ahol a harcok zajlanak, valamint az orosz támadás, illetve az ukrán ellentámadás iránya.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 August 2022Find out more about the UK government's response: https://t.co/0Nsn83qjId — Ministry (of) August 8, 2022

Az ISW részletes térképeken mutatja be a legfontosabb harci cselekmények helyszíneit.

occupation officials may be accelerating their preparations for illegitimate pseudo-referenda on the Russian annexation of occupied territory.Read more in tonight's full report w/ : #Russian — ISW (@TheStudyofWar) August 8, 2022

Délen az orosz erők sikertelen kísérleteket tettek arra, hogy Mikolajivtől keletre előrehaladjanak.

Southern Axis Update: forces unsuccessfully attempted to advance east of City on August 7. #Russian — ISW (@TheStudyofWar) August 8, 2022

Nincsen megerősített hír orosz szárazföldi támadásról a második legnépesebb ukrán város, Harkiv közeléből.

Update: forces did not make confirmed ground assaults near Kharkiv City on August 7. #Kharkiv — ISW (@TheStudyofWar) August 8, 2022

Az orosz erők korlátozott szárazföldi támadásokat hajtottak végre Izjumtól délnyugatra és délkeletre, Sziverszktől keletre, valamint Bahmuttól keletre és délre. Az orosz erők valószínűleg fokozatos területi nyereségekre tettek szert Donyeck városától északnyugatra és délnyugatra.

Eastern Update: forces conducted limited ground attacks southwest and southeast of Izyum, east of Siversk, and to the east and south of Bakhmut. Russian forces have likely made incremental gains northwest and southwest of Donetsk City. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) August 8, 2022

Az ISW egy olyan térképet is közzétett, amely azt mutatja, hogy az egyes oroszországi régiók miként járultak hozzá az Ukrajnában harcoló erőkhöz.

Mobilization and Force Generation Update:Russian forces are forming a new 72nd Separate Motorized Rifle Brigade in Orenburg Oblast as part of the 3rd Army Corps. Meanwhile, the DNR and LNR reportedly began another wave of covert mobilization. #Russian — ISW (@TheStudyofWar) August 8, 2022

Rózsaszínnel azokat a régiókat jelölik, amelyek egy egységgel, pirossal azokat, amelyek több egységgel járultak hozzá a harcoló erőkhöz, vagy hoztak létre egységet. Párhuzamos vonalakkal azokat a régiókat jelölték, ahonnan egységeket a kiképzési helyekre vittek, mielőtt bevetnék őket Ukrajnában. Négyzetekkel azokat a régiókat jelölték, ahonnan már bevetettek egységet Ukrajnában.

Címlapkép: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images