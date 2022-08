Két európai ország is megtagadná a turistavízumok kiadását orosz állampolgároknak

Kaja Kallas észt miniszterelnök a Twitteren azt írta, hogy "Európába látogatni kiváltság, nem pedig emberi jog", és hogy "itt az ideje, hogy most már véget vessünk az Oroszországból érkező turizmusnak".

Egy nappal korábban finn kollégája, Sanna Marin az YLE finn műsorszolgáltatónak úgy nyilatkozott, hogy "nem helyes, hogy miközben Oroszország agresszív, brutális támadó háborút folytat Európában, az oroszok normális életet élhetnek, utazhatnak Európában turistaként".

Észtország és Finnország is határos Oroszországgal, és tagjai az Európai Uniónak, amely megtiltotta a légi közlekedést Oroszországból, miután Moszkva megtámadta Ukrajnát. Az oroszok azonban továbbra is utazhatnak szárazföldi úton mindkét országba, és a jelek szerint onnan más európai célállomásokra is.

Címlapkép forrása: Getty Images