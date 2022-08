Megszólalt az orosz védelmi minisztérium a Krímben történt hatalmas robbanásról

Körülbelül egy órája hatalmas robbanások rázták meg a Krímben található Szaki légibázis területét:

Az orosz állami TASzSz hírügynökség szerint az orosz védelmi minisztérium elismerte a robbanások tényét, majd arról írtak, hogy evakuáltak körülbelül 30 embert a bázis térségéből.

A minisztérium azt állítja: nem történt személyi sérülés és nem sérültek meg a támaszponton tartózkodó repülőgépek sem. Szerintük egy lőszerraktár robbant fel.

A robbanás okait vizsgálják.

Video of the explosions at the Black Sea Fleet’s Saki Airbase in Crimea. https://t.co/l016uLeoif