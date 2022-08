Megjöttek az első műholdképek a felrobbant orosz repülőtérről – Nagyon durva veszteségek látszanak rajta

Tegnap ismeretlen okból robbanások történtek az oroszok által ellenőrzött Szaki légibázison, a Krím nyugati részén. Legfrissebb ukrán hírek szerint különleges erőkkel szabotázst hajtottak végre, de az oroszok kitartanak a baleset elmélete mellett.

Korábban az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy repülőgép sem sérült meg a robbanások következtében, miközben Kijev azt közölte, hogy 9 repülőgép semmisült meg.

Nagyon úgy néz ki, hogy az első műholdfelvételek, melyek a támadás után készültek, Kijevnek adnak igazat, sőt, úgy tűnik, hogy még a 9-es becslésnél is magasabb a valós veszteségszám. Alsó hangon is 10-12 repülőgép roncsai láthatók a légibázis területén. A Ukraine Weapons Tracker szerint legalább 5 darab Szu-30SzM és 6 darab Szu-24M/MR roncsa látható a képen.

