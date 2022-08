Megtartotta éves sajtótájékoztatóját a német kancellár: újabb segélycsomagot jelentett be

A polgárok számíthatnak arra, hogy nem hagyjuk őket cserben

- mondta Olaf Scholz Berlinben az újságíróknak egy több mint 90 percig tartó sajtótájékoztatón.

Decemberi hatalomátvétele óta Scholznak az ukrajnai háború következményeivel kell megküzdenie. A kirobbanó konfliktus gazdasági hatásai ugyanis azzal fenyegettek, hogy recesszióba taszítják Európa legnagyobb gazdaságát. A háborúra adott Uniós válaszreakció ugyanis felhajtotta a gázárakat, és az energia-, védelmi és külpolitika átalakításához vezetett.

A 64 éves kancellárnak ezzel párhuzamosan egy régóta húzódó botránnyal, mégpedig Németország egyik legnagyobb csalási ügyével kapcsolatban is egyre több vizsgálatnak kellett eleget tennie. A nyomozás tárgya a politikusnak még a hamburgi polgármestersége idejéből ered.

A szerepéről kérdezett Scholz csütörtökön tagadta a vádakat és azt mondta, hogy nem volt tudomása arról, hogy a hírek szerint több mint 200 ezer eurót találtak egy párttársának széfjében.

Két és fél év hihetetlenül sok meghallgatás, hihetetlenül sok akta csak egyetlen eredményt hozott: nincs bizonyíték arra, hogy politikai vesztegetés történt volna

- mondta. A jövő héten egy hamburgi bizottság előtt kell ismételten tanúskodnia.

Németország azzal vádolta meg Oroszországot, hogy gazdasági háborút folytat Európa ellen, és hamis ürüggyel csökkenti a gázszállításokat, megtorlásul a Moszkva elleni büntetőszankciókért. Scholz szociáldemokrata vezetésű kormánya energiaadót vezetett be a magas gázárak miatt szorult helyzetbe került vállalatok terheinek enyhítésére, és ezt a nehéz helyzetben lévő háztartásoknak nyújtott könnyítésekkel kombinálja.

A Christian Lindner pénzügyminiszter által előterjesztett, a jövedelemadó küszöbértékének emelésére irányuló javaslatok azonban a héten kritikát váltottak ki a hárompárti kormánykoalícióból. Scholz támogatta Lindner javaslatait, de elutasította azokat a felhívásokat, amelyek szerint Németországnak új nyereségadót kellene kivetnie, például az olajvállalatokra.

A külpolitikával kapcsolatban Scholz kijelentette, hogy

Németország az Európai Unióval szolidárisan kezeli az energiaválságot, és szorgalmazza egy új, Portugáliából Spanyolországon és Franciaországon át vezető vezeték megépítését az európai ellátás diverzifikálása érdekében.

A kancellár az orosz olaj árának korlátozására irányuló javaslatról is beszélt, amely a G7-ek júniusi csúcstalálkozóján hangzott el először. A találkozó házigazdájaként a kancellár elmondta, hogy a javaslat működőképességéhez más országok támogatására is szükség van. Hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben a német vállalatok az orosz gazdaságról való leválás során ne váljanak túlságosan függővé a kínai piactól. Ennek megoldása érdekében

hamarosan Pekingbe látogat, de ennek időpontját még nem tűzték ki.

Scholz kijelentette, hogy jelentősen felgyorsította a Kijevnek történő fegyverszállításokat és Berlin ezt a továbbiakban is folytatni fogja. Az emelkedő árak okozta társadalmi zavargások eshetőségét teljes mértékben elutasította.

Scholz végül beszélt a 16 év után leköszönő Angela Merkellel való kapcsolatáról is. Állítása szerint sokszor beszélnek egymással telefonon, a volt kancellár szürke eminenciásként való működését elutasította.

Szeretek vele telefonálni, de szeretek kancellár is lenni

- mondta.

Címlapkép forrása: Getty Images