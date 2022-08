Sajátos megoldást talált a válság kezelésére Dél-Korea - Elnöki kegyelmet kapnak a szupergazdagok

A kegyelem nagyrészt szimbolikus jelentőségű, mivel Lee már feltételesen szabadlábon van. Korábban 18 hónapot ült börtönben a kirobbant botrányban elkövetett vesztegetés vádja miatt, amely hatalmas tüntetésekhez vezetett az országban, és 2017-ben megbuktatta Pak Kunhje akkori elnököt.

Elemzők szerint azonban az elnöki kegyelem azt jelenti, hogy Lee kevesebb jogi korlátozás mellett folytathat majd üzleti tevékenységet. A Samsung, a világ legnagyobb okostelefon- és memóriachip-gyártója néhány nagy beruházást is bejelenthet a hírre.

A gazdasági válság leküzdésének sürgőssége miatt gondosan kiválasztottuk azokat a gazdasági vezetőket, akik aktív technológiai beruházások és munkahelyteremtés révén a gazdasági újraindítás élére állhatnak

- mondta Han Dong Hoon igazságügyi miniszter egy tájékoztatót követően.

A technológiától és exporttól erősen függő Dél-Korea, Ázsia negyedik legnagyobb gazdasága jelenleg a növekvő inflációval és csökkenő kereslettel küzd. Lee, a Samsung alapító család egyik örököse üdvözölte az elnöki döntést, és megfogadta, hogy folyamatos beruházásokkal és munkahelyteremtéssel hálálja meg a kegyelmet.

Jun elnök szintén kegyelmet adott a Lotte Group elnökének, Shin Dong-binnek is, akit két és fél éves börtönbüntetésre ítéltek Lee perében. A Lotte közleményében a Samsunghoz hasonló ígéretet tett a válság leküzdése érdekében.

Az elnöki kegyelem lehetősége a korábbi tiltakozások ellenére az idei évre már nagy népszerűségnek örvendett. Négy közvélemény-kutató által közösen végzett felmérés szerint a megkérdezettek 77 százaléka támogatta a Samsung-vezér kegyelemben részesítését.

Ez nyilvánvalóan a jelenlegi gazdasági helyzetnek köszönhető, de úgy tűnik, az emberek részben azt is gondolták, hogy Lee valamennyire olyan helyzetben volt, hogy nem tudta elhárítani a korábbi kormány nyomását

- mondta Eom Kyeong-young, politikai szakértő.

Míg az üzleti csoportok üdvözölték a Leenek adott kegyelmet, a polgárjogi csoportok bírálták Jun üzletembereknek adott kegyelmeit.

A Jun-kormány végső soron csak a gazdagoknak épülő országot célozza meg

- mondta a People's Solidarity for Participatory Democracy (Népi Szolidaritás a Részvételi Demokráciáért) egy nyilatkozatában.

Egy másik bebörtönzött volt elnök, I Mjongbak kegyelemben részesítésére is számítottak az elemzők, de ő végül nem került fel a listára. Mjongbakot 2018-ban tartóztatták le és korrupció, sikkasztás és vesztegetés miatt 17 év börtönre ítélték.

A Jun-kormány nehéz helyzetbe került a kegyelmet illetően, ugyanis a dél-koreai gazdaság zászlóshajójának számító Samsungnál a vállalati források kezelése továbbra is Lee kezében maradt.

Vagyis, a cég tervezett nagyméretű projektjei és beruházásai az alelnök szabadlábra helyezésétől függtek. Ilyen giga-beruházás például a texasi Taylor településen épülő új, 17 milliárd dolláros chipgyár.

Lee már korábban visszatért a rivaldafénybe, májusban Junnal és Joe Biden amerikai elnökkel együtt jelent meg egy Samsung-gyárlátogatáson.

A Samsung Electronics készpénzállománya június végére tovább növekedett, 95,13 milliárd dollárra. A Samsung felsővezetői az év elején utaltak az ebből fakadó lehetséges felvásárlási tevékenységre is.

A Samsung Electronics nem hajtott végre nagy horderejű üzletet azóta, hogy 2017-ben 8 milliárd dollárért megvásárolta a Harman audioelektronikai gyártó céget.

Bár szakértők szerint Lee most már szabadabban vehet részt a vállalatvezetésben, jogi gondjai továbbra is fennállnak a folyamatban lévő per miatt.

Ha bűnösnek találják csalás és részvénymanipuláció vádjában, börtönbe kerülhet.

Címlapkép forrása: Getty Images