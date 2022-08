Videó: ismét gigantikus robbanás rázta meg a Krímet

A felvételek alapján valószínű, hogy egy orosz lőszerraktár kapott lángra. A videókon látható, ahogy a tűz és hő hatására a lőszerek berobannak.

Az orosz védelmi minisztérium megerősítette a robbanás tényét, állításuk szerint egy tűzeset következtében robbant be a lőszer. Ukrajna hivatalosan nem reagált a robbanásra.

Major explosions this morning at the Russian weapons depot at the railway nod in Dzankhoy, Russian-occupied Crimea.HIMARS really is destroying Russian logistics. Even more Russian tourists are likely to escape from the peninsula now. pic.twitter.com/xLEllskMaa