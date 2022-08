Meghökkentő térkép: Tajvan fél Kínát szét tudná bombázni, ha nagyon akarná

Érdekes térképet tett közzé nemrég az Indo-Pacific News Twitter-oldal, melyen több adatforrás alapján Tajvan jelenleg használt és rendszeresítés alatt álló nagy hatótávolságú rakétarendszereinek hatósugarát elemzik.

A térképen jól látszik az, hogy a de facto önálló országként működő Tajvan rendelkezik vagy rendelkezni fog olyan rakétarendszerekkel is, melynek hatósugarán belül több kínai nagyváros, köztük Peking és Sanghaj is található.

A good map showing the range of 's surface-to-surface missiles, and the locations of important targets in the mainland.Air launched missiles and anti ship missiles are not included. #Taiwan