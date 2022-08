Tajvan is nekiállt izmozni: megvillantotta F-16-os vadászgépeit

A tajvani F-16-os vadászgépek szerdán a média előtt erődemonstrációt tartottak az éjszakai égbolton. A hadgyakorlat célja a hadsereg és a kormányzat eltökéltségének demonstrálása volt, amellyel azt akarták bizonyítani, akár egy kínai invázióval szemben is megvédenék a szigetet - írta meg a Reuters.

Peking az „egy Kína" elv alapján igényt tart a saját önigazgatással rendelkező szigetre. Az elmúlt hetekben nagyszabású hadgyakorlatot tartott a sziget körül, miután a hónap elején az amerikai képviselőház elnöke, Nancy Pelosi látogatást tett Tajvanon.

Pelosit követően vasárnap késő este Ed Markey vezetésével öt amerikai törvényhozó is érkezett Tajvanra, egy előre be nem jelentett látogatás keretében. A hírre Kína újabb hadgyakorlatokat jelentett be.

Pelosi látogatása feldühítette Kínát, amely a hadgyakorlata során ballisztikus rakéták tesztkilövéseivel, valamint hadihajók és vadászgépek kiküldésével válaszolt a diplomáciai sértésre.

A tajvani kormány által szervezett kiránduláson a sziget keleti partvidékén található kulcsfontosságú Hualien légibázis működését tekinthették meg a riporterek. A földi személyzet bemutatta, hogyan készítik fel az F-16-osokat a bevetésre, köztük a Boeing vállalat tengeri célpontok ellen alkalmas Harpoon rakétáinak a hordozására is.

A védelmi minisztérium szóvivője, Sun Li-fang a bázison újságíróknak elmondta, hogy bár elítélik Kína akcióit, ez egy jó lehetőség a tajvani erők számára, hogy csiszolják képességeiket.

Megragadjuk ezt a lehetőséget, hogy teszteljük a képességeinket és ezen keresztül javítsuk jelenlegi módszereinket és növeljük harci hatékonyságunkat. A Kínai Köztársaság erői magabiztosak, alkalmasak és eltökéltek arra, hogy megvédjék az országot

- tette hozzá Szun, Tajvan hivatalos nevét használva.

Bár a tajvani vadászgépek, köztük a hualieni F-16-osok a hónap eleje óta többször is részt vettek bevetéseken, a minisztérium hangsúlyozta, hogy Tajvan nyugodt választ ad Kína agressziójára és kijelentette, hogy nem volt összecsapás a két fél között.

Nem mondanám, hogy sok változás történt, de a feszültség és a bevetéseink száma is nagyobb

- mondta Django Lin F-16-os pilóta.

A hualieni bázison, amelynek hangárjai egy hegy oldalában vannak kialakítva, egyszerre legalább két pilóta van szolgálatban, akik repülőruhában ülnek, és hat percen belül a levegőben tudnak lenni.

A bemutatott vadászgépek amerikai F-16V típusú repülőgépek voltak, ez Tajvan legmodernebb harci repülőgépe.

Tajvan 141 F-16A/B típusú repülőgépet alakított át F-16V típussá, és ezen felül 66 új F-16V-t rendelt, amelyek új fegyverzettel, elektronikus- és radarrendszerrel rendelkeznek. Ennek a beruházásnak a segítségével jobban szembe tudnak szállni a kínai légierővel, beleértve annak J-20 lopakodó vadászgépeit is.

Az új F-16-osok képesek az AIM-9X Sidewinder elnevezésű levegő-levegő rakétákat is hordozni. A 9X változatok elődeikkel szemben hatásosak kisebb felszíni célpontok, például páncélozott járművek leküzdésére is.

Az új rakétákkal a tajvani légierő képes a szárazföldi csapatainak is hatékony segítséget nyújtani egy esetleg invázió esetén.

AIM-9M típusú rakéta egy, a belga légierő kötelékébe tartozó F-16-os vadászgépre szerelve Forrás: Getty Images

A rakétacsalád érdekessége, hogy az AIM-9B rakéta, a család első sorozatgyártott tagja a Tajvani-szoros felett esett át a háborús tűzkeresztségen, a tajvani légierő hatékonyan semlegesítette vele az akkor MiG-15-össel repülő kínai pilótákat.

A tajvani kormány szerint mivel a Kínai Népköztársaság soha nem uralta a szigetet, nincs joga igényt tartani rá, vagy dönteni a jövőjéről, amelyet csak a tajvani nép határozhat meg.

Címlapkép forrása: Getty Images