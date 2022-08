Újabb ország lehet Putyin célkeresztjében, ismét robbanások a Krímben - Háborús híreink szerdán

Megjelent az Oroszországban tartott Army-2022 expón több Ukrajnától zsákmányolt fegyver is, többek közt egy amerikai gyártmányú M777-es vontatott tarack és a háború egyik „sztárfegyverének” tartott Bayraktar TB2-es drón is a kiállítóteremben. Több szakértő is felhívja a figyelmet arra, hogy a TB2-est valószínűleg nem egyben zsákmányolták az oroszok, hanem több lelőtt drón darabjaiból szerelték össze és festették le – rosszul.