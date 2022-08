Videó: Orosz katonai járművek jelentek meg az atomreaktor közelében?

Úgy tudjuk, hogy az orosz erők lőszereket vittek a zaporizzsjai atomerőmű belsejébe, és valamiféle katonai bázisként használják

- számolt be a brit Sky News.

Most olyan felvételek keringenek, amelyeken látszólag orosz katonai járművek láthatók az atomerőmű egyik turbinacsarnokában - tették hozzá.

A CNN geolokalizálta és megerősítette a videó hitelességét, amely csütörtökön kezdett el keringeni a közösségi médiában. Nem világos, hogy a videó mikor készült.

A felvételen a délkeleti Enerhodar városában található atomerőmű nyugati oldalán található hat turbinaterem egyike látható. Minden turbinacsarnok egy-egy atomreaktornak otthont adó nagy épülethez kapcsolódik - jegyezték meg.

A járművek, amelyek orosz katonai teherautóknak tűnnek, az épület nyugati szélén, a földszinten helyezkednek el, alig több mint 130 méterre a reaktortól.

A videón legalább öt jármű - az egyiket egyértelműen a háborút támogató "Z" szimbólummal jelölték - látható, a közelben pedig legalább két sátorszerű építmény. A járművek közelében több raklap is látható.

A videó alapján nem világos, hogy a raklapok és a sátorszerű építmények az orosz hadsereghez tartoznak-e, vagy az erőmű működéséhez kapcsolódnak.

