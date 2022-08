Újabb robbanás lehetett ma reggel a Krím-félszigeten

MTI | Portfolio 2022. augusztus 20. 11:14

Több jelentés is érkezett arról, hogy szombat reggel robbanás történt a Krímben, egy pilóta nélküli légi jármű (UAV) csapódott be a Fekete-tengeri Flotta szevasztopoli főhadiszállásán - számol be a hírről a The Guardian.