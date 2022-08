Zúgnak a rakéták, záporoznak a szankciók, de van valami, ami akkora üzlet, hogy szép csendben alkut kötött Putyin és Zelenszkij

Az orosz-ukrán háború számos nemzetközi fontossággal bíró hatásának egyike az ukrán - és részben az orosz - gabonaexport megakadása. A háború előtt kevés hangsúlyt kapott, azonban a két ország a világ legfontosabb gabonaexportőrei között szerepel. Elemzésünkben részletesen bemutatjuk a gabonaexport-megállapodást és minden ezzel kapcsolatos kérdést is górcső alá veszünk, például hová mennek a hajók, honnan indulnak, mit szállítanak, és miért érte meg Oroszországnak a megállapodás.

Korábbi elemzésünkben már július 6-án előre vetítettük, hogy megindulhat az ukrán gabonaexport. Azóta ez alapvetően az akkor felvázolt forgatókönyvnek megfelelően meg is történt, az alábbiakban az elmúlt hetekben ténylegesen működésbe lépő megállapodás részleteit és potenciális jövőjét tekintjük át.

Augusztus 8-án megérkezett az első ukrán gabonát szállító hajó a törökországi Derince kikötőjébe, ezzel mondhatni új fázisba lépett az ukrán gabonaexport. Innentől Kijev reményei szerint naponta három-öt gabonaszállító indulhat útnak az ezt követő két hétben.

De miért is olyan fontos, hogy Ukrajnából újra lehet különböző gabonaféléket exportálni a világpiacra a tengeren keresztül?

Az ukrán mezőgazdaság jelentősége

Oroszország és Ukrajna jelentős gabonaexportőr országok, éves szinten a két állam összesen mintegy százmillió tonnát exportál, aminek durván a felét a búza teszi ki. Mielőtt Oroszország megszállta volna Ukrajnát az általa "különleges katonai műveletnek" nevezett akciója során, a két ország együttesen a világ gabonaexportjának 28 százalékát - búza- és az árpatermésének csaknem egyharmadát -, a napraforgóolaj esetében pedig a felét adta.

Ukrajna a világ második legnagyobb gabonaexportőre, és nagyon fontos szerepet tölt be EU-beli szomszédjainak csirke- és tojáspiacán is. Az Európai Bizottság szerint

Ukrajna a világ búzapiacának 10%-át, a kukoricapiac 15%-át és az árpapiac 13%-át adja. A világkereskedelem több mint 50%-ával a napraforgóolaj piacának főszereplője is.

Ezzel, a Nemzetközi Gabonatanács adatai szerint Ukrajna a 2020/21-es szezonban a világ negyedik legnagyobb kukorica- és a hatodik legnagyobb gabonaexportőre volt. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium előrejelzése szerint Ukrajna 30,6 millió tonna gabonát és vetőmagot fog exportálni a 2022-23-as időszakban, ami majdnem fele az előző időszakban exportált mennyiségnek.

A szállítmányok újraindítása kulcsfontosságú bevételek reményét nyújtja Ukrajnának, mivel gazdasága megrogyott az orosz invázió súlya alatt. A háború előtt a mezőgazdaság az ukrán export több mint 40%-át tette ki, és az ország lakosságának 14%-át foglalkoztatja az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma szerint. Ukrajna fekete-tengeri kikötőiből az ukrán gabonaexport csaknem 90 százaléka, a napraforgóolaj-kivitel 70 százaléka, a fémexportnak több mint a fele indult a célállomások felé az átfogó orosz támadás előtt.

Ukrajna az inváziót megelőzően rekordévre készült a búzaexportban. 2021-ben Ukrajna rekordmennyiségű, 84 millió tonnányi gabonát aratott le, ebből a tervek szerint 65 millió tonnát szántak kivitelre. A háború miatt azonban a tavaszi vetésterületet az eredetileg tervezett 15 millió hektárról 7 millióra csökkent, ezen belül a kukorica termésterülete a tavalyi 5,4 millió hektárról 3-3,4 millióra csökkenhetett, a télen vetett 6,5 millió hektárnyi búzából összesen valószínűleg 4 milliót tudnak majd learatni.

Békeidőben Ukrajna havonta legfeljebb 6 millió tonna gabonát exportált a Fekete-tenger és az Azovi-tenger partján lévő kikötőiből. A fekete-tengeri hajózási útvonalak elvágásával Ukrajna elesett gabonaexportjának 90 százalékától, illetve összes exportjának felétől. Az export visszaesése a háború, valamint az Oroszország elleni nyugati szankciók miatt a gabona, az étolaj, a műtrágya és az energia ára az egekbe szökött. A háború előtt Ukrajna évente 400 millió embert látott el gabonával, 3 év kiesése esetén akár 1 milliárd ember élelmezését fenyegetheti, csak azért, mert Ukrajnából nem tudják esetleg számukra az elégséges mennyiségű gabonát exportálni.

A megállapodás

Az Oroszország és Ukrajna által, az ENSZ és Törökország közvetítésével július 22-én Isztambul aláírt megállapodás értelmében "biztonságos folyosókat" hoztak létre, hogy lehetővé tegyék a kereskedelmi hajók közlekedését a Fekete-tengeren. A megállapodás felszólítja Ukrajnát és Oroszországot, hogy ne támadják meg a gabonát szállító hajókat, és tartózkodjanak a megállapodás hatálya alá tartozó három kikötő elleni támadástól. A négy fél tisztviselői egy új isztambuli ellenőrző központból kísérik figyelemmel az alkut. Ukrajna és Oroszország az ENSZ-szel és Törökországgal írt alá egy-egy ugyanolyan egyezményt, mert Kijev nem volt hajlandó semmit sem aláírni Moszkvával. A megállapodás 120 napig érvényes, és meghosszabbítható. Az ENSZ arra számít, hogy meg is újítják, hacsak addig véget nem ér a háború.

A megállapodás értelmében az ukrán kormányosoknak kell vezetniük a kereskedelmi hajókat a tengeri aknák között, amelyeket Ukrajna az orosz támadások elleni védekezés céljából telepített a kikötői közelében. Bár volt róla szó - erősen forszírozták korábban a megállapodás kapcsán az oroszok -, de végülis Ukrajna vonakodott eltávolítani az aknákat, mondván, ezzel további támadásoknak tenné ki magát. A hajókat szükség esetén egy aknaszedő hajó kíséri, de katonai kíséret nem lehet mellettük. A hajóbiztosítók aggodalmainak eloszlatása érdekében az ENSZ több mint két hónapig tárgyalt az ágazattal, hogy biztosítsa, hogy a terv üzletileg életképes legyen, és ne vezessen büntető díjakhoz.

A megállapodás három ukrán kikötőt - Odessza, Csernomorszk és Pivdennij - érint. Ezek adták Ukrajna tengeri gabonaexportjának valamivel több mint felét a 2020-21-es szezonban. Voltak más fontos kikötők is, amelyek szintén létfontosságúak voltak a háború előtti mennyiségek eléréséhez. Az egyik legfontosabb Mikolajiv volt, ahol jelenleg is súlyos harcok dúlnak, emellett Csornomorszk kikötője szándékosan elsüllyesztett hajókkal volt sokáig elzárva, így nehezebben tudott becsatlakozni az exportba. A 2020-2021-es szezonban az ukrán gabonakivitel az alábbiak szerint alakult: Csornomorszk 26 %, Mikolajiv 22 %, Pivdennij 18 %, Odessza 13 %, Olvia 13 %, a többi 8 %. Az ukrán kikötőknek körülbelül 10 napra volt szükségük a felkészüléshez, így néhány hétbe telt, mire a hajók számára elsőre a kikötőkből útra kelés, majd utána új hajók számára a kikötés lehetővé vált.

Fekete-tengeri kikötőkön keresztül lebonyolított Ukrán gabonaexport (2021-2022).

A gabonaexport újraindítását egy isztambuli Közös Koordinációs Központ (JCC) felügyeli, ahol összesen 20 fős orosz, ukrán, török és ENSZ-személyzet dolgozik. Minden hajó török vizeken halad át egy ponton, így minden érintett fél képviselőket nevezett ki a JCC-be, hogy figyelemmel kísérjék a terv végrehajtását. A központ felügyeli a hajók indulását a három ukrán kikötőből, és ellenőrzi az érkező üres hajókat, hogy nem szállítanak-e fegyvereket az ukránoknak. Tíz tengeri mérföldes (18,5 kilométer) biztonsági zónát biztosítanak továbbá a hajóknak a humanitárius tengeri folyósó mentén.

A gabonaexport megállapodás nem engedi, hogy üres hajók hagyják el az ukrán kikötőket. Eddig úgy tűnik, hogy naponta csak három-négy gabonahajó indulhat a fekete-tengeri kikötőkből, és Ukrajna havonta csak hárommillió tonna gabonát exportálhat. A gabonaszállító hajókat útjuk során műholdon és drónokon keresztül követik nyomon. A megállapodás értelmében azok a hajók, amelyek kikapcsolják a jelzéseiket, és nem adnak átlátható tájékoztatást a kikötőbejárási pontokról, nem léphetnek be a török felségvizekre. Fontos kitétel, hogy Oroszország is exportálhat majd gabonát és műtrágyát ugyanezen a folyosón keresztül.

Az Ukrajnából induló hajóknak mintegy 30 óra alatt kell eljutniuk Isztambulba. 20-25 millió tonna gabona lehet jelenleg az ukrán gabonasilókban - közte az exportra szánt búzának megközelítőleg a fele -, és a hajók egyenként mintegy 10 000-20 000 tonnát tudnak szállítani, azaz több ezer hajórakomány lenne az összes készlet kihajózása. Jelenleg mintegy 20-25 millió tonna gabona áll blokád alatt, az ukrán gabonasilókban lévő gabona mennyisége őszre azonban akár 70-75 milliótonnára is emelkedhet, így fontos, hogy időben ki lehessen üríteni a korábbi aratásokból raktározott gabonát.

Honnan jönnek a szállítóhajók?

Teherhajók tucatjai kezdtek el készülődni az Oroszország által blokád alá vont három fekete-tengeri kikötőből való indulásra, miután öt hónapig a tengeren rekedtek a folyamatos összecsapások miatt. A hajók hosszú ideje már a kikötőkben állomásoztak, lényegében a háború kitörésekor ragadtak ott. Ebben a helyzetben a személyzetük is ott kellett, hogy maradjon; sok esetben öt hónapon át a hajón kellett laknia a legénységnek, mielőtt most sorban útra tudtak kelni. Érdekes módon pontosan ezt, a hónapokon át egy teherhajón való bezártság a témáját dolgozta fel 2015-ben a Ivy / Sarmaşık című török film, így az érdeklődök a megtekintésével - még ha kicsit művészien és nyomasztóan is -, de át tudják érezni a legénység helyzetét egy ilyen helyzetben.

A háború előtt Ukrajna havonta körülbelül 5 millió tonna gabonát exportált, ennek körülbelül 90 százalékát a Fekete-tengeri kikötőkből, például Odesszából. A szakértők szerint Ukrajna gabonaexportjának csúcsidőszaka július és december között zajlik, amikor beindul az aratási szezon - az emberek a legfrissebb, legjobb búzát akarják, majd az utána betakarított egyéb terményeket. A fennmaradó gabonát a következő évben osztják szét, amíg júliusban újra beindul a szezon. Korábban emiatt mondhattak vissza a megrendelők a most megindult gabonaszállítmányok egy részét is.

Ez a helyzet, ami miatt egy ponton olyan sürgőssé vált a gabonahelyzet Ukrajnában. Ukrajnának ki kell ürítenie silóit a közelgő betakarítás előtt. Az ukrán búzát télen vetik, és a háború kitörésekor már nagyrészt a földben volt. Más tavasszal vetett növények, mint a kukorica és a napraforgó, kevesebbet teremnek, de nem sokkal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a meginduló export ellenére úgy nyilatkozott, hogy Ukrajnának legalább 10 millió tonna gabonát kell exportálnia, hogy sürgősen csökkenteni tudja a havi 5 milliárd dolláros költségvetési hiányt, mivel a napi néhány hajó jelentette volumen erre még messze nem alkalmas.

Miért éri meg az oroszoknak?

A megállapodás lehetővé tette Oroszország számára is, hogy újból gabonát és műtrágyát exportáljon a Fekete-tengeren keresztül. Ez egyrészt gazdasági szempontból fontos az országnak, mivel jelentős bevételei tudnak belőle származni, másrészt élelmezés szempontjából elengedhetetlen a világ többi részének is. Az orosz fél álláspontja eddig is az volt, hogy nem akadályozták az ukrán gabona kivitelét és az ukránokat, valamint a nyugatot próbálták meg felelőssé tenni egy potenciálisan kialakuló élelmiszerhiány alapú válság kapcsán.

Az ukránok számára az egyik fontos akadály sokáig az aknamentesítés volt, mivel Odessza és környéke egy esetleges orosz tengeri partraszállással kombinált támadásnak erősen kitett. Lehetséges, hogy az oroszok a megállapodás előtt döntő csapást tudtak mérni Ukrajna szárazfölről indítható hajó ellenes rakétarendszereire, valamint a hajózási útvonalak kirajzolják az oroszok számára a tenger aknamentes részét is most, és ezek az információk hasznosak lehetnek egy későbbi esetleges támadás során is.

Moszkva számára a kikötők aknamentesítésén túl fontos volt, hogy a megállapodás lehetővé tegye az orosz ellenőrzés alá került Mariupolon és Berdjanszkon keresztüli orosz áruforgalmat is.

Állítólag a rossz időjárási viszonyok - hideg tavasz - és a szankciók következtében, amelyek miatt a mezőgazdasági gépek terhelése is megnőtt, mivel a külföldi gyártású eszközök alkatrészellátása az országra kiszabott szankciók miatt akadozik, Oroszország nem fogja tudni betakarítani az év elején célértékként kitűzött 130 millió tonna gabonát. A termelés visszaesése negatívan érintheti az orosz exportot is, ezért az oroszok számára is lehetett egy nyomás, hogy rendeződjön a helyzet, és ők is normálisan tudják az eladható gabonát most jó áron értékesíteni, mivel a 2021-es szezon orosz búzaexportjának 28 százaléka még leszállításra vár, azonban rövidtávon nem biztos, hogy a megállapodás nélkül Oroszország képes exportálni az értékesítésre váró volument. Washington ehhez garanciákat ígért arra, hogy a szállító cégek nagy kapacitású hajókat bocsáthatnak Moszkva rendelkezésére gabonája és műtrágyája exportjához, anélkül, hogy aggódniuk kellene a szankciók miatt.

A megállapodás keretében Oroszország garanciát kapott továbbá arra nézve, hogy a nyugati büntetőintézkedéseket sem közvetlenül, sem közvetetten nem alkalmazzák az agráripari és műtrágyaexportjára, így újraindíthatja a gabona- és műtrágyaszállításokat. Oroszország és Fehéroroszország adja a műtrágya a globális műtrágyaexport 40 százalékát, így a két ország kiesése a szankciók miatt az exportból súlyos kockázatot jelentett a világ gazdái számára az aratás idején.

Milyen gabona kerül exportálásra?

Az augusztus elsején elindult export során első napokban elinduló hajókon eleinte csak kukorica, majd idővel ezt kiegészítve napraforgó és napraforgóolaj, utána szójabab volt, majdnem két hétnek kellett eltelnie mire a búza is megjelent a rakományok között. Azonban koránt sem arányosan oszlott el a gabonakivitel az első két hétben: kukoricából 380 000, napraforgóból 60 000, szójababból 11 000, búzából pedig 300 tonna lett eddig hajóra rakva, tehát összesen mintegy 455 000 tonna gabonáról beszélhetünk két hét alatt.

Újrainduló ukrán gabonaexport első két hete.

Az elkövetkező napokban mindazonáltal várható, hogy egyre több búza-szállító hajó kel útra, azonban így is nagyon feltűnő, hogy a 'gabona' eddig leginkább kukoricát jelentett az exportot illetően.

Merre halad az ukrán gabona?

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium statisztikái szerint Ukrajna 2021/22-ben 33 millió tonnával a világ hetedik legnagyobb búzatermelője volt, a kukoricapiacon pedig a hatodik helyen áll. Az első, illetve második helyen álló kukorica és búza egyben a világ legelterjedtebb gabonafajtái is. Az Observatory of Economic Complexity (OEC) szerint Ukrajnából a legnagyobb búzaimportőrök 2020-ban Egyiptom, Kína, Törökország, Nigéria és Indonézia voltak, Egyiptom volt a legnagyobb felvásárlója a kifejezetten Ukrajnából származó búzának. Ami a kukoricát illeti, a rendelkezésre álló legfrissebb OEC-adatok 2018-ból származnak, a legnagyobb importőrök Mexikó, Japán, Dél-Korea, Vietnam és Spanyolország voltak. Az Ukrajnából származó kukorica fő vásárlói közé tartozott Hollandia, Spanyolország és Kína is. Az árpa vezető importáló országai 2020-ban Kína, Szaúd-Arábia, Hollandia, Belgium és Németország voltak, az ukrán árpa legnagyobb vásárlója Kína volt. Ez a lista egy jó kiindulópont azt illetően, hogy melyik országokba várható több szállítmány.

Eddig 16 olyan hajó kelt útra, aminek ismertek a célállomásai. Az első hajó, a Razoni Libanonba indult, majd miután visszamondták a rendelést kikötött a törökországi Mersinben, ahol egy részét lerakodták a szállítmányának és eleinte úgy volt, hogy a nagyjával Egyiptom felé halad tovább, azonban most éppen a szíriai Tartusz kikötőjében látták.

A többi hajó útja ennél jóval egyszerűbbnek tűnik, egyrészt Írországba, Angliába, Kínába, Dél-Koreába és Iránba ment egy-egy hajó, Olaszországba pedig kettő; másrészt nyolc hajó ment Törökországba (Karasuba egy, Isztambulba kettő, Iskenderunba három, Rodostóba kettő).

Kettő olyan hajó volt közöttük, ami már újonnan érkezett, a többi mind hónapok óta az Ukrán kikötőkben állt, és így minden bizonnyal mind korábbi megrendeléseket indult el teljesíteni. Az látszik, hogy szinte minden kontinens felé mennek hajók - az utóbb útra kelő hajók közül az egyik például Etiópiába megy -, látványosan csak Törökország emelkedik ki az országok közül. Itt is megfigyelhető azonban egyfajta megoszlás, a Fekete-tenger melletti Karasuba egy, Isztambulba kettő, az európai részen lévő Rodostóba kettő a szíriai határ közelébe levő Iskenderunba pedig három hajó ment. Utóbbi kapcsán felmerülhet, hogy adott esetben a török ellenőrzés alatti szíriai részekre mennének tovább részben.

Az feltűnő, hogy az eddig az éhséggel leginkább fenyegetett országokban - például Egyiptom, Tunézia, Szudán - nem igazán indultak hajók, és számos hajó nem a legnagyobb piacokat jelentő országok felé indult útnak. Érdekes lesz megnézni, hogy a volumen növekedésével milyen szinten változik majd meg a hajók desztinációja.

Eddigi problémák

Nehéz volt meggyőzni a biztosítótársaságokat, hogy ne legyen drasztikus felára az exportban részt vevő hajóknak a potenciális kockázatokat figyelembe véve, és így már az elején drasztikusan ne dráguljon az újrainduló kivitel. Egyes vélemények szerint a jövőben azonban mégiscsak főleg a török kereskedelmi hajókat használhatják a gabonakivitelhez, mivel a világ többi részén a hajótársaságok lehet, hogy nem vállalnák a többlet kockázatokat. A török hajók azonban általában kisebbek, mindössze 10 000-15 000 tonnát szállítanak, míg a korábban Ukrajnából közlekedő hajók általában 40 000-70 000 tonna rakományt szállítottak.

A megegyezés után nem sokkal az oroszok ágyúzták Odessza kikötőjét, majd annál is súlyosabban Mikolajevet. Odessza ágyúzása kapcsán azt nyilatkozták az oroszok, hogy ők nem sértették meg a megállapodást, mert a kikötő egy másik részét ágyúzták, ahol katonai célpontok voltak, és ők is kizárólag ezeket vették precíziós támadásaikkal célba. A következő napokban minden estre újra orosz légi és tüzérségi támadások érték Odesszát és környékét.

Nem járt ilyen szerencsésen Mikolajiv, amelyet rendszeresen ágyúznak az oroszok és ennek keretében életét veszítette itt az ukrán gabonakereskedelem egyik legfontosabb embere, is Olekszij Vadaturszkij, a Nibulon nevű vállalat vezetője. A cége búza, árpa és kukorica termesztésével, valamint exportjával foglalkozik, ezen felül saját teherszállító hajókkal és hajógyárral is rendelkezik. A gabonaexport szektorban az egyik legfontosabb cégről beszélünk, így az ellene intézett támadást is baljós jelnek lehetett értelmezni.

Az ukránok több esetben is azzal vádolták az oroszokat, hogy Ukrajnából lopott gabonával megrakott hajókat küldenek más országokba. Bár Törökország és Libanon is megállított az ukrán kérés alapján ilyen hajókat, végül is minden esetben szabadon engedték a hajókat.

Mi hozhat a jövő?

Az export megindulása után a gabonaárak egyből esésnek indultak. Ott az esély azonban, hogy bármikor támadás érheti ezeket a hajókat, vagy valamilyen "véletlen baleset" következtében valami történik velük. Ha bekövetkezne egy ilyen baleset, az beláthatatlan következményekkel járhatna, az egész megállapodást is felfüggesztenék esetlegesen.

Amennyiben nem lesz támadás a hajók ellen, és sikeresen folytatódik az export, az minden fél számára nagy sikerként lenne elkönyvelhető. Ukrajna és Oroszország jelentős bevételekhez jutna, az éhséglázadások szélén lévő országokban csillapodna a helyzet, így elkerülhető lenne egy olyan helyzet, amelyben az ezen országokból meginduló emberek tömege migrációs nyomás alá helyezné Európát. Ami pedig Magyarországot illeti, reménykedni lehet a gabona, és talán egyéb élelmiszerek árának a csökkenésében, így esetleg enyhülne az inflációs nyomás is, és mindenkinek kicsit több maradhatnak a pénztárcájában egy bevásárlás után.

Címlapkép: Cem Tekkesinoglu/ dia images