1200 éve nem látott katasztrófa közeleg - Veszélyben az egész világgazdaság

A globális felmelegedés hatásaként az idén nyáron fokozottan jelentkező hőséghullámok, szárazság és aszály súlyos következményekkel bír a világgazdaság teljesítményére is. A fejlett világ legfontosabb iparágainak komoly kihívásokat jelent a - sokszor soha nem látott mértékű - hőség és a következményei - számol be róla a Wall Street Journal

A súlyos aszályok az északi féltekén - amelyek a kaliforniai farmoktól az európai és kínai vízi utakig terjednek - további torlódásokat okoznak az ellátási láncokban, és felhajtják az élelmiszer- és energiaárakat, növelve a nyomást az amúgy is feszült globális kereskedelmi rendszeren.

A kínai Nemzeti Klíma Központ szerint

Kína egyes részein a leghosszabb tartós hőhullámot élik át a feljegyzések 1961-es kezdete óta, ami a vízenergia hiánya miatt a gyártás leállásához vezetett.

Andrea Toreti, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának klímakutatója szerint

a Spanyolországot, Portugáliát, Franciaországot és Olaszországot sújtó aszály az elmúlt 500 év legsúlyosabb aszálya lesz.

Az amerikai Nyugaton a két évtizeddel ezelőtt kezdődött aszály az elmúlt 1200 év legsúlyosabb aszályának tűnik a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem által vezetett tanulmány szerint.

Az éghajlatkutatók szerint az idei aszályos időszakok részben a La Niña-esemény miatt következtek be, ami a Csendes-óceán keleti részén a hidegebb víz ciklikusan jelentkező mintázata, amely észak felé tolja a légköri áramlatot, így Európa, az Egyesült Államok és Ázsia egyes részein kevesebb eső esik.

Az ENSZ szerint 2000 óta világszerte 29%-kal nőtt az aszályok száma a talajromlás és az éghajlatváltozás miatt.

A világ legnagyobb gazdaságai közül néhányban az idei nyári aszályok olyan iparágakat sújtanak, mint az áramtermelés, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és az idegenforgalom. Ez súlyosbítja a már meglévő terheket, például a Covid-19 járványból eredő ellátási lánc zavarokat, valamint az ukrajnai háború az energia- és élelmiszerárakra gyakorolt nyomását.

Az Egyesült Államokban a mezőgazdasági előrejelzések szerint a gazdák a gyapottermés több mint 40%-át elveszítik, míg Európában a spanyol olívaolaj-termés várhatóan akár egyharmadával is csökkenhet a forró és száraz körülmények közepette.

Európában az olyan folyók, mint a Rajna és az olaszországi Pó, amelyek a kereskedelem ütőereként szolgálnak, vízszintjei történelmi mélyponton vannak, ami a gyártókat a szállítások csökkentésére kényszeríti. A folyók vízszintjének csökkenése a vízenergia-termelést is csökkentette az egész kontinensen, ami a földgáz egyik legfontosabb alternatív forrását érinti, amelyből az orosz szállítások csökkenése miatt amúgy is egyre kevesebb van.

A hőség miatt Franciaország kénytelen volt csökkenteni több atomreaktor termelését, mivel az azokat hűtő folyóvíz túl meleg volt. Németország, az orosz gáz legnagyobb európai fogyasztója pedig azt tervezi, hogy gáz helyett több szenet éget el az áramtermeléshez, de a Rajna alacsony vízszintje hátráltatja az ehhez szükséges szállításokat.

A folyó forrásánál, a svájci Alpokban lehullott kevés hó és a folyásirányban lefelé lehullott kevesebb csapadék miatt a Rajna hollandiai deltájában is csökkent a vízhozam. Ezáltal tengervíz jutott be az ország zsilip- és gátrendszerébe, ami lelassította a folyó közlekedését, és beszivárgott az ivóvíz- és mezőgazdasági célú víztározókba is. A szárazság kiszárítja és meggyengíti a földgátakat, amelyek Hollandia alacsonyan fekvő területeit védik az Északi-tengertől.

Az ország nagy részén idén augusztus elejére a szokásos 16 centiméteres csapadékmennyiséghez képest 11 centiméternyi eső esett, és a Rajna helyenként olyan alacsonyan állt, hogy akadályozta a német gyártók folyón felfelé összpontosuló exportját.

Az Egyesült Államokban a kaliforniai Sierra Nevada hegységben a kisebb hótakaró jelentősen csökkentette a vízkészleteket a régióban, ahol az ország legnagyobb mezőgazdasági ipara található. Az állam legfontosabb mezőgazdasági régiójában, Central Valleyben található Westlands Water District tisztviselői szerint az ottani 600 000 hektárnyi mezőgazdasági terület nagyjából egyharmadát nem vetik be idén a vízhiány miatt.

A Colorado folyó vízszintje olyannyira csökkent, hogy az Egyesült Államok Vízügyi Hivatala augusztus 16-án már a második egymást követő évben jelentett vízhiányt, és ezzel már a második egymást követő évben kötelező vízhasználati korlátozásokat rendelt el Arizonában, Nevadában és Mexikóban.

Az arizonai Yuma megyében, amely a saláta, a bébi zöldségek és más zöldségek egyik fő termelője, a gazdák akár 10%-os visszaesésre is számítanak az évi 3,4 milliárd dolláros iparágukban - mondta Wade Noble, négy ottani öntözési körzet főtanácsosa.

Közép- és Délnyugat-Kínában a hatóságok aszályt hirdettek hat tartományi szintű joghatósági területen, amelyek együttesen Kína tavalyi gabonatermésének negyedét adták.

A délnyugati Szecsuán tartományt sújtotta a legsúlyosabban az alacsonyabb csapadékmennyiség, mivel az ország nagymértékben támaszkodik a vízenergiára a villamosenergia-termelésben. Az emelkedő hőmérséklet megnövelte a légkondicionálás iránti keresletet, ami az elektromos hálózat túlterhelésével fenyeget.

Vasárnap a helyi hatóságok az áramellátási válság közepette a legmagasabb szintű vészhelyzeti intézkedést léptették életbe, meghosszabbítva a múlt héten számos gyárnak adott utasítást, hogy állítsák le vagy csökkentsék a termelést, hogy "áramot hagyjanak a lakosoknak" csütörtökig, amikor a hőmérséklet várhatóan ismét csökkenni fog.

A korlátozások, bár limitáltak, számos globális gyártót érintettek, például az Apple Inc. beszállítóját, a Foxconnt, a Volkswagen AG-t és a Toyota Motort, valamint a lítiumsók, műtrágyák és fotovoltaikus berendezések gyártóit, amelyeknek Szecsuánban vannak a telephelyeik. A Tesla arra kérte a sanghaji kormányt, hogy segítsen biztosítani az ottani beszállítóinak elegendő áramellátását az áramszűke közepette, mivel 16 beszállítójuk nem tudott teljes kapacitással termelni - derül ki egy kormányzati levélből.

A kínai vízügyi minisztérium szerint a Jangce - Kína leghosszabb folyója, amely a vízenergia, a közlekedés és a termények vízellátásának egyik legfontosabb forrása - egyes szakaszain a vízszint a legalacsonyabb szintre csökkent a feljegyzések kezdete óta. A közép-kínai Vuhan városábál a Jangce vízszintje csütörtökön körülbelül 4,75 méter volt, ami a történelmi átlag kevesebb mint felét jelenti - közölte a Jangce Tengerbiztonsági Hivatal.

Amerikai és európai éghajlatkutatók szerint a globális felmelegedés felerősítette a La Niña hatásának súlyosságát. A melegebb légkör több nedvességet szív el a szárazföldről, ami növeli az aszály kockázatát - mondta Isla Simpson, a kolumbiai Boulderben működő Nemzeti Légkörkutató Központ éghajlatkutatója.

A La Niña-események általában kilenctől tizenkét hónapig tartanak, de a mostani már a második évében jár,

és a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal által nemrégiben kiadott jelentése szerint legalább 2023 februárjáig tart majd.

A Moody's Investors Service szerint a hosszan tartó aszály és hőhullámok hatása az olyan ágazatokra, mint a turizmus, a feldolgozóipar és a mezőgazdaság, hosszú távon ronthatja a dél-európai kormányok hitelminősítését. Az ENSZ legutóbbi éghajlati-tudományos jelentése szerint a globális felmelegedés miatt a Földközi-tenger térségében megnőtt az aszályok kockázata.

Ha normává válik, hogy Európa egyes részein elviselhetetlen a július, augusztus, akkor a vállalatok és az emberek valószínűleg reagálni fognak erre

- mondta Marie Diron, a Moody's londoni, államadóssággal foglalkozó ügyvezető igazgatója.

Címlapkép: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images