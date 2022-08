Megint robbanások voltak a Krímben – Szivárognak a részletek

A lap azt írja a térség orosz kormányzatának közleménye alapján, hogy az orosz légvédelem egy ukrán drónt lőtt le a város fölött.

Később egy felvétel is megjelent arról, hogy füstfelhő száll át Szevasztopol egén.

Nem megerősített források arról írnak, hogy a drón felderítő repülést végzett, melynek célja volt az orosz légvédelmi képességek tesztelése.

Local media outlets report that Russian air defenses were again activated over the city of Sevastopol this evening. pic.twitter.com/zxJMe1E0zK