Újabb megosztó felvétel szivárgott ki Sanna Marinról - Negatív lett a finn miniszterelnök drogtesztje

Ahogyan arról beszámoltunk, több kiszivárgott videófelvétel készült arról, amint Sanna Marin szociáldemokrata finn miniszterelnök barátaival, köztük egy finn popsztárral bulizik.

Ma újabb kiszivárgott felvétel látott napvilágot, amelyen az látható, ahogyan a 36 éves politikusnő a 33 éves Sabina Särkkä finn influenszerrel táncol. A videók ismét felkorbácsolták a Sanna Marin stílusáról szóló vitákat - írta a Daily Mail.

Bár a videókban nincsen semmi különös, sokan mégis provokatívnak tartják a szociáldemokrata vezető viselkedését.

A videók nyilvánosságra kerülését követően Marint több konzervatív politikus is bírálta, az egyik ellenzéki pártvezető azt követelte, hogy menjen el drogtesztre. Egy múlt heti sajtótájékoztatón az újságírók megkérdőjelezték, hogy a miniszterelnök képes lett volna-e szükség esetén hirtelen kormánydöntéseket hozni. A finn miniszterelnök megvédte magát, mondván, hogy a cselekvőképessége "nagyon jó", és azt mondta, hogy soha nem használt drogot, még tinédzserként sem.

A 36 éves Marin pénteken jelentette be , hogy az aggályok eloszlatása érdekében drogtesztet végeztet. A fiatal politikus azt állítja, hogy soha nem fogyasztott kábítószert, és tagadja, hogy bármi illegálisat tett volna a partin, csak alkoholt ivott. Marin korábban megjegyezte, hogy miniszterelnöki pozíciója ellenére ő is egy hétköznapi ember, aki szokott szórakozni.

A kormány finn nyelvű közleménye szerint a vizsgálat során "nem találtak kábítószert".

Hozzátették, hogy a miniszterelnök maga fizette a vizsgálat költségeit.

Iida Vallin különleges tanácsadó, akit az AFP hírügynökség idézett, azt mondta, hogy Marin vizeletmintáját kokainra, amfetaminra, kannabiszra és opioidokra tesztelték.

Finnish PM Sanna Marin defended herself to the press after private videos of her partying with close friends leaked to the public earlier this week pic.twitter.com/9F2ex9MQYK