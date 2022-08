Gratulált Ukrajnának Putyin legfontosabb szövetségese

Meggyőződésem, hogy a mai ellentmondások nem lesznek képesek lerombolni a két ország népei közötti őszinte jószomszédi kapcsolatok évszázados alapjait

- fogalmazott Lukasenko az elnöki honlapon közzétett üzenetében.

Fehéroroszország továbbra is ki fog állni a harmónia megőrzése, a baráti, egymást kölcsönösen tisztelő kapcsolatok fejlesztése mellett minden szinten.

Lukasenko békés eget, toleranciát, bátorságot, erőt és sikert kívánt az ukránoknak a tisztességes élet helyreállításához.

Az üzenet némiképp ironikusan hat akkor, ha figyelembe vesszük a tényt, mely szerint Oroszország fél éve éppen Fehéroroszország területéről indította meg csapatait Kijev irányába.

A címlapkép forrása: The Presidential Press and Information Office via Wikimedia Commons