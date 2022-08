Tűz ütött ki Európa legnagyobb atomerőművének közelében

Tűz ütött ki a zaporizzsjai atomerőmű közelében lévő szénerőmű hamutárolójában, és megrongálta azokat a távvezetékeket, amelyek az atomerőművet összeköti az ukrán hálózattal, állította az Energoatom.

Ennek következtében az erőmű két működő energiablokkja lekapcsolódott a hálózatról

- közölte az Energoatom a Telegramon közzétett közleményében.

Az erőmű biztonsági rendszerei továbbra is rendben működnek, és folyamatban vannak a munkálatok, hogy az egyik reaktorblokkot visszakapcsolják a hálózatra, számolt be róla az Energoatom.

Egyelőre nincs hír arról, hogy a tüzet mi okozta. Az üzemterületet a hónap során többször is rakétatalálat érte, többek között augusztus 7-én és 11-én is. A katonai csapásokért Ukrajna és Oroszország egymást okolta. A közelmúltban több jel és videófelvétel utalt arra is, hogy az oroszok az erőmű „védelmében” gyűjtik a csapataikat.

A kialakult helyzet rendezése szempontjából fontos lehet, hogy egy nemzetközi küldöttség várhatóan a héten elutazhat az atomerőmű területére, Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetőjének ígérete szerint.

Címlapkép forrása: Olha Solodenko/Getty Images