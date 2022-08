Váratlanul orosz hadihajók jelentek meg az Adrián, ahol egy amerikai anyahajó is jelen van

Július vége óta orosz hadihajók cirkáltak az Adriai-tengeren, elsősorban azért, hogy megzavarják a Harry Truman elnök nevét viselő amerikai anyahajó kijutását a szűk tenger vizeiről, és megmutassák jelenlétüket.

Olyan már volt korábban, hogy az oroszok Calabria térségében, vagyis az olasz csizma orránál szemmel tartották a felvonuló, esetleg hadgyakorlatot tartó NATO-erőket; azonban olyan ritkán fordult elő, hogy benyomultak volna az Adriai-tengerre, sőt, blokkolni próbálták volna a helyben a NATO fő erejét jelentő USS Harry S. Truman anyahajót - tette hozzá a portál. Az információk szerint július 22-én az orosz erők közel kerültek az amerikai anyahajóhoz.

A horvát védelmi minisztérium közleménye szerint eddig horvát vizeket nem sértettek meg az oroszok. A Jutarnji Listnek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő, Gordan Akrap szerint nem kell komolyabban venni ezt a dolgot, mint a Balti-tengeren, avagy a légierők tekintetében ott megszokott orosz-nyugati macska-egér játékot, amelynek az a célja, hogy leteszteljék a NATO-erők reakciójának gyorsaságát, hatékonyságát.

Az Adriai-tengernél három nagy olasz – a NATO által is használt – haditengerészeti támaszpont van így a tenger jól védettnek tekinthető; ezért egy másik biztonságpolitikai szakértő, Ivica Mandić értelmetlen provokációnak nevezte az orosz műveletet, mivel a terület jól védett, NATO-országok veszik körbbe.

Ha ezek a hajók bármiféle rakétát lőnének ki, abban a pillanatban mind elsüllyednének.

– jelentette ki Ivica Mandić.

A La Repubblicanak nyilatkozó olasz vezérkari főnök, Cavo Dragone admirális interjúja alapjánaz Itamilradar.com térképre vitte a szembenálló nagyobb hadihajókat. A USS Harry S. Truman és csapásmérő csoportjával szemben hosszában, északról dél felé nézve sorakozott fel a Split magasságáig felhajózott orosz Admiral Tributs nevű romboló, a Vasiliy Nikitich Tatishchev nevű megfigyelőhajó, a Varyag nevű cirkáló, valamint már a Jón-tenger vizein, de az Adriai-tenger bejáratánál az Admiral Grigorovich nevű fregatt.

Velük az amerikai anyahajón túl három olasz fregatt – a Bergamini, a Marceglia és a Libeccio – és a Longobardo tengeralattjáró néz farkasszemet. Az orosz tengeralattjárók számáról azonban egyelőre nincsen információ. Az orosz egységeket egyébként a sigonellai bázishoz tartozó olasz ATR P-72A-k és az amerikaiak Boeing P-8A-k is figyelemmel követték.

Exclusive photos each other facing of Italian Navy with Russian Navy in Ionian nd Adriatic Sea. ITA Navy as reported marked RU units with Marceglia F597 FREMM-ITA frigate nd Longobardo S524 Sauro class mk4. RU assets reported: Adm Grigorovic, Adm Tribuc, Varyag.Via: @repubblica