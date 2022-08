Úton az orosz erősítés: gigantikus katonai szerelvényt videóztak a Krímben

A szerelvényt állítólag a Krími híd mellett videózták, ahogy az a Krím felé robogott. Pontosan nem látszik, hogy milyen hosszú, de láthatók rajta

Russia is sending another batch of military equipment to Crimea.The column was spotted near the Crimean bridge, it includes:- T-72 and T-80 tanks;- 152-mm and 122-mm 2S19 pic.twitter.com/eaTOjA8z8D