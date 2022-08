Váratlanul elakadt a legnagyobb és legdrágább brit hadihajó - Bajban van a Prince of Wales

Műszaki hiba miatt nem tudta elhagyni Nagy-Britannia térségét a HMS Prince of Wales, a legnagyobb és legdrágább brit hadihajó – írja a Guardian . A 3 milliárd font értékű, 65 ezer tonnás repülőgép-hordozó azonnali javításra szorul.

A HMS Prince of Wales Portsmouth kikötőjéből hajózott ki, négy hónapos küldetésen tervezett részt venni az Egyesült Államok felségvizein. Egy ismeretlen műszaki hiba azonban közbeszólt: a hajó egy nappal kihajózás után megállásra kényszerült. Meg nem erősített források szerint a hajtóművel akadt valamilyen probléma.

A Prince of Wales-szel korábban is voltak gondok: 2020 környékén szintén nagyobb javításra szorult, miután a gépészterembe víz jutott és megrongálódott a hajó elektronikai rendszere. A hajó első két éves szolgálata alatt alig 90 napot töltött tengeren, öt hónapon belül két alkalommal is nagyobb mennyiségű víz jutott a fedélzetre valamilyen probléma miatt.

A hordozó most 1600 fős személyzetével együtt egyelőre Nagy-Britannia felségvizein marad, amíg a műszaki hiba kivizsgálása és kijavítása folyamatban van.

Címlapkép: Kenny Smith (Crown Copyright) via Wikimedia Commons