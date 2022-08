Vidámparkot hoznának létre az egyik legvéresebb világháborús csata helyén? - Ettől félnek a helyiek és a veteránok családtagjai

Az 1944. június 6-i débarquement, vagyis partraszállás és az azt követő normandiai csata történetét egy 45 perces high-tech show keretében kívánják elmesélni, amely több millió euróba kerül, és amely az ellenzők szerint tiszteletlen az elesettekkel és családjaikkal szemben.

Az egyik oldalon a 90 millió eurós Hommage aux Héros (Tisztelgés a hősök előtt) projekt támogatói állnak, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy történelmileg pontos és megfelelő tisztelgés lesz. A másik oldalon a feldühödött helyiek és a veteránok családtagjai "D-day Land"-nek nevezték el a projektet, azzal vádolva a mögötte álló üzletembereket, hogy az európai történelem egyik legvéresebb eseményét pénzhajhász turisztikai látványossággá degradálják.

Egy "szenzációs show" "wow-faktorának" megteremtéséről beszélnek, amelyet a normandiai strandok és temetők közelében rendeznek majd, ami alapvetően erkölcstelennek és illetlennek tűnik

- mondta a Guardiannek Bertrand Legendre, a Sorbonne egykori professzora és regényíró, aki a tervekkel szembeni ellenállás élére állt.

A történelem eme kommercializálásának etikai elve rendkívül megdöbbentő

- tette hozzá Legendre.

