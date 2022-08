Világméretű összeomlásra figyelmeztet Elon Musk

Az alacsony születésszám miatti népességösszeomlás sokkal nagyobb kockázatot jelent a civilizáció számára, mint a globális felmelegedés

- írta Elon Musk a Twitteren.

Jegyezzétek fel ezeket a szavakat

- nyomatékosította.

Musk azonban megjegyezte:

És szerintem a globális felmelegedés komoly kockázatot jelent.

(And I do think global warming is a major risk) {:url}